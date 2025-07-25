Саблистка Харлан покорила сеть фотографией со своим женихом

Всемирно известная украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан продолжает радовать фанатов яркими фото своей повседневной жизни. На этот раз она показала, как весело проводит время с любимым-иностранцем Луиджи Самеле.
Главные тезисы
- Ольга Харлан публично поздравила жениха с днем рождения.
- Она также призналась, что в скором времени планирует сыграть свадьбу.
Харлан показала нежные объятия с Самеле
25 июля жених Ольги отмечает свой день рождения.
Харлан решила публично поздравить именинника, а также напомнить, как сильно его любит.
Что важно понимать, Ольга и Луиджи строят свои отношения уже более 5 лет.
В 2024 году спортсмен сделал предложение звездной украинке на берегу океана в США, однако свадьбу они пока не сыграли.
Как сообщила недавно сама Харлан, это произойдет в этом году или уже в 2026.
Ольга также призналась, что сейчас она живет на две страны — это Украина и Италия.
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