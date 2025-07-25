Саблистка Харлан покорила сеть фотографией со своим женихом
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Саблистка Харлан покорила сеть фотографией со своим женихом

Харлан показала нежные объятия с Самеле
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Источник:  online.ua

Всемирно известная украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан продолжает радовать фанатов яркими фото своей повседневной жизни. На этот раз она показала, как весело проводит время с любимым-иностранцем Луиджи Самеле.

Главные тезисы

  • Ольга Харлан публично поздравила жениха с днем рождения.
  • Она также призналась, что в скором времени планирует сыграть свадьбу.

Харлан показала нежные объятия с Самеле

25 июля жених Ольги отмечает свой день рождения.

Харлан решила публично поздравить именинника, а также напомнить, как сильно его любит.

С Днем рождения, моя любовь. Спасибо, что сделал меня самой счастливой женщиной. Я счастливица. Безгранично тебя люблю, — подписала новое фото Ольга.

Что важно понимать, Ольга и Луиджи строят свои отношения уже более 5 лет.

В 2024 году спортсмен сделал предложение звездной украинке на берегу океана в США, однако свадьбу они пока не сыграли.

Как сообщила недавно сама Харлан, это произойдет в этом году или уже в 2026.

Ольга также призналась, что сейчас она живет на две страны — это Украина и Италия.

Большинство времени провожу в Италии, потому что жених уже там. Мы перешли на другой уровень наших отношений, — рассказала саблистка.

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