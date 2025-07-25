Шаблістка Харлан замилувала мережу світлиною зі своїм нареченим

Всесвітньо відома українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан продовжує тішити фанатів яскравими фото свого буденного життя. Цього разу вона показала, як весело проводить час з коханим-іноземцем Луїджі Самеле.
Головні тези:
- Ольга Харлан публічно привітала нареченого з днем народження.
- Вона також зізналася, що незабаром планує відгуляти весілля.
Харлан показала палкі обійми з Самеле
25 липня наречений Ольги святкує свій день народження.
Харлан вирішила публічно привітати іменинника, а також нагадати, як сильно його кохає.
Що важливо розуміти, Ольга та Луїджі будують свої стосунки уже понад 5 років.
У 2024 році спортсмен освідчився зірковій українці на березі океану в США, однак весілля вони поки не зіграли.
Як повідомила нещодавно сама Харлан, це станеться цьогоріч або вже у 2026.
Ольга також зізналася, зараз вона живе на дві країни — це Україна та Італія.
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