Шаблістка Харлан замилувала мережу світлиною зі своїм нареченим

Всесвітньо відома українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан продовжує тішити фанатів яскравими фото свого буденного життя. Цього разу вона показала, як весело проводить час з коханим-іноземцем Луїджі Самеле.

Харлан показала палкі обійми з Самеле

25 липня наречений Ольги святкує свій день народження.

Харлан вирішила публічно привітати іменинника, а також нагадати, як сильно його кохає.

З Днем народження, моє кохання. Дякую, що зробив мене найщасливішою жінкою. Я щасливиця. Безмежно тебе кохаю, — підписала нову світлину Ольга. Поширити

Що важливо розуміти, Ольга та Луїджі будують свої стосунки уже понад 5 років.

У 2024 році спортсмен освідчився зірковій українці на березі океану в США, однак весілля вони поки не зіграли.

Як повідомила нещодавно сама Харлан, це станеться цьогоріч або вже у 2026.

Ольга також зізналася, зараз вона живе на дві країни — це Україна та Італія.