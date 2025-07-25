Шаблістка Харлан замилувала мережу світлиною зі своїм нареченим
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Шаблістка Харлан замилувала мережу світлиною зі своїм нареченим

Харлан показала палкі обійми з Самеле
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відома українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан продовжує тішити фанатів яскравими фото свого буденного життя. Цього разу вона показала, як весело проводить час з коханим-іноземцем Луїджі Самеле.

Головні тези:

  • Ольга Харлан публічно привітала нареченого з днем народження.
  • Вона також зізналася, що незабаром планує відгуляти весілля.

Харлан показала палкі обійми з Самеле

25 липня наречений Ольги святкує свій день народження.

Харлан вирішила публічно привітати іменинника, а також нагадати, як сильно його кохає.

З Днем народження, моє кохання. Дякую, що зробив мене найщасливішою жінкою. Я щасливиця. Безмежно тебе кохаю, — підписала нову світлину Ольга.

Що важливо розуміти, Ольга та Луїджі будують свої стосунки уже понад 5 років.

У 2024 році спортсмен освідчився зірковій українці на березі океану в США, однак весілля вони поки не зіграли.

Як повідомила нещодавно сама Харлан, це станеться цьогоріч або вже у 2026.

Ольга також зізналася, зараз вона живе на дві країни — це Україна та Італія.

Більшість часу проводжу в Італії, тому що наречений вже там. Ми перейшли на інший рівень наших стосунків, — розповіла шаблістка.

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