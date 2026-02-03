Саблистка Ольга Харлан беременна первенцем — видео
Читати українською
Источник:  online.ua

Всемирно известная украинская фехтовальщица на саблях и олимпийская чемпионка Ольга Харлан ошеломила фанатов радостной новостью — вместе с любимым Луиджи Самеле она ждут появления первого ребенка.

Главные тезисы

  • После 7 лет отношений звездная пара отважилась на судьбоносный шаг.
  • Ольга и Луиджи обручились еще в 2024 году.

Ольга и Луиджи уже много лет строят свои отношения, а недавно решили перейти на новый этап.

Лучший раздел вот-вот начнется, — прокомментировала Харлан видео, на котором демонстрирует свой новый статус.

Как уже упоминалось ранее, звездная украинская саблистка обручилась со своим избранником — итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле — еще в сентябре 2024 года.

Луиджи — многократный призер Олимпийских игр и чемпионатов Европы, потому, как и Ольга, является титулованным спортсменом.

Не так давно Харлан размышляла о материнстве и своей готовности к этому важному этапу жизни:

Это такой путь и шаг, который очень важен. Поэтому готовы, живем жизнь и, дай Бог, чтобы все было хорошо. Я думаю, что на две страны (Украина и Италия) будет комфортно, потому что мы всегда в переездах и мне даже некомфортно сидеть на одном месте, если честно.

