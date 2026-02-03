Саблистка Ольга Харлан беременна первенцем — видео

Всемирно известная украинская фехтовальщица на саблях и олимпийская чемпионка Ольга Харлан ошеломила фанатов радостной новостью — вместе с любимым Луиджи Самеле она ждут появления первого ребенка.

Харлан и Самеле готовятся стать родителями

Ольга и Луиджи уже много лет строят свои отношения, а недавно решили перейти на новый этап.

Лучший раздел вот-вот начнется, — прокомментировала Харлан видео, на котором демонстрирует свой новый статус. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, звездная украинская саблистка обручилась со своим избранником — итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле — еще в сентябре 2024 года.

Луиджи — многократный призер Олимпийских игр и чемпионатов Европы, потому, как и Ольга, является титулованным спортсменом.

Не так давно Харлан размышляла о материнстве и своей готовности к этому важному этапу жизни: