Саблистка Ольга Харлан беременна первенцем — видео

Всемирно известная украинская фехтовальщица на саблях и олимпийская чемпионка Ольга Харлан ошеломила фанатов радостной новостью — вместе с любимым Луиджи Самеле она ждут появления первого ребенка.
Главные тезисы
- После 7 лет отношений звездная пара отважилась на судьбоносный шаг.
- Ольга и Луиджи обручились еще в 2024 году.
Харлан и Самеле готовятся стать родителями
Ольга и Луиджи уже много лет строят свои отношения, а недавно решили перейти на новый этап.
Как уже упоминалось ранее, звездная украинская саблистка обручилась со своим избранником — итальянским фехтовальщиком Луиджи Самеле — еще в сентябре 2024 года.
Луиджи — многократный призер Олимпийских игр и чемпионатов Европы, потому, как и Ольга, является титулованным спортсменом.
Не так давно Харлан размышляла о материнстве и своей готовности к этому важному этапу жизни:
