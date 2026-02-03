Шаблістка Ольга Харлан вагітна первістком — відео
Шаблістка Ольга Харлан вагітна первістком — відео

Харлан та Самеле готуються стати батьками
Джерело:  online.ua

Всесвітньо відома українська фехтувальниця на шаблях та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан приголомшила фанатів радісною новиною — разом з коханим Луїджі Самеле вона чекають на появу першої дитини.

Головні тези:

  • Після 7 років стосунків зіркова пара наважилася на доленосний крок.
  • Ольга та Луїджі заручилися ще в 2024 році.

Харлан та Самеле готуються стати батьками

Ольга та Луїджі уже багато років поспіль будують свої стосунки, а нещодавно врешті вирішили перейти на новий етап.

Найкращий розділ ось-ось почнеться, — прокоментувала Харлан відео, на якому демонструє свій новий статус.

Як уже згадувалося раніше, зіркова українська шаблістка заручилася зі своїм обранцем — італійським фехтувальником Луїджі Самеле — ще у вересні 2024 року.

Луїджі — багаторазовий призер Олімпійських ігор і чемпіонатів Європи, тому, як і Ольга, є титулованим спортсменом.

Не так давно Харлан розмірковувала про материнство та свою готовність до цього важливого етапу життя:

Це такий шлях і крок, який дуже важливий. Тому готові, живемо життя і, дай Боже, щоб все було добре. Я думаю, що на дві країни (Україна та Італія) буде комфортно, тому що ми завжди в переїздах і мені навіть некомфортно сидіти на одному місці, якщо чесно.

