Шаблістка Ольга Харлан вагітна первістком — відео

Всесвітньо відома українська фехтувальниця на шаблях та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан приголомшила фанатів радісною новиною — разом з коханим Луїджі Самеле вона чекають на появу першої дитини.
Головні тези:
- Після 7 років стосунків зіркова пара наважилася на доленосний крок.
- Ольга та Луїджі заручилися ще в 2024 році.
Харлан та Самеле готуються стати батьками
Ольга та Луїджі уже багато років поспіль будують свої стосунки, а нещодавно врешті вирішили перейти на новий етап.
Як уже згадувалося раніше, зіркова українська шаблістка заручилася зі своїм обранцем — італійським фехтувальником Луїджі Самеле — ще у вересні 2024 року.
Луїджі — багаторазовий призер Олімпійських ігор і чемпіонатів Європи, тому, як і Ольга, є титулованим спортсменом.
Не так давно Харлан розмірковувала про материнство та свою готовність до цього важливого етапу життя:
