Шаблістка Ольга Харлан вагітна первістком — відео

Всесвітньо відома українська фехтувальниця на шаблях та олімпійська чемпіонка Ольга Харлан приголомшила фанатів радісною новиною — разом з коханим Луїджі Самеле вона чекають на появу першої дитини.

Харлан та Самеле готуються стати батьками

Ольга та Луїджі уже багато років поспіль будують свої стосунки, а нещодавно врешті вирішили перейти на новий етап.

Найкращий розділ ось-ось почнеться, — прокоментувала Харлан відео, на якому демонструє свій новий статус. Поширити

Як уже згадувалося раніше, зіркова українська шаблістка заручилася зі своїм обранцем — італійським фехтувальником Луїджі Самеле — ще у вересні 2024 року.

Луїджі — багаторазовий призер Олімпійських ігор і чемпіонатів Європи, тому, як і Ольга, є титулованим спортсменом.

Не так давно Харлан розмірковувала про материнство та свою готовність до цього важливого етапу життя: