Шаблістка Харлан уперше поділилася своїми планами

Українська шаблістка і дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан офіційно підтвердила, що готується повернутися до змагань. З такою заявою вона виступила у коментарі для Асоціації спортивних журналістів України.
Головні тези:
- Шаблістка може пропустити чемпіонат світу-2025 з фехтування.
- Окрім того, стало відомо, що вона готується до весілля зі своїм коханим.
Харлан готова до нових звершень
Судячи з заяви спортсменки, вона пропустить чемпіонат світу-2025 з фехтування, який пройде у Тбілісі в кінці липня.
Варто звернути увагу на те, що сезон 2025/26 у фехтуванні розпочинається зі змагань серії Сателіт у вересні.
Окрім того, вказано, що перший етап Кубка світу в жіночій шаблі пройде 6-9 листопада в алжирському Орані.
До слова, нещодавно Ольга Харлан зізналася, що уже незабаром відбудеться довгоочікуване весілля з її коханим-іноземцем Луїджі Самеле. Цілком можливо, це станеться у 2025 році.
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