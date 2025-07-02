Шаблістка Харлан уперше поділилася своїми планами

Українська шаблістка і дворазова олімпійська чемпіонка Ольга Харлан офіційно підтвердила, що готується повернутися до змагань. З такою заявою вона виступила у коментарі для Асоціації спортивних журналістів України.

Харлан готова до нових звершень

Готуюся повернутися на доріжку. В моєму випадку це потрібно робити за два-три місяці. Можливо, навіть за чотири... Тіло потребує багато догляду в плані підготовки. Тому, якщо хочу повертатися, то в гарній формі. Ольга Харлан Українська шаблістка і дворазова олімпійська чемпіонка

Судячи з заяви спортсменки, вона пропустить чемпіонат світу-2025 з фехтування, який пройде у Тбілісі в кінці липня.

Варто звернути увагу на те, що сезон 2025/26 у фехтуванні розпочинається зі змагань серії Сателіт у вересні.

Окрім того, вказано, що перший етап Кубка світу в жіночій шаблі пройде 6-9 листопада в алжирському Орані.

До слова, нещодавно Ольга Харлан зізналася, що уже незабаром відбудеться довгоочікуване весілля з її коханим-іноземцем Луїджі Самеле. Цілком можливо, це станеться у 2025 році.