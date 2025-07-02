Саблистка Харлан впервые поделилась своими планами
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Спорт
Дата публикации

Саблистка Харлан впервые поделилась своими планами

Харлан готова к новым свершениям
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Источник:  online.ua

Украинская саблистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан официально подтвердила, что готовится вернуться к соревнованиям. С таким заявлением она выступила в комментарии Ассоциации спортивных журналистов Украины.

Главные тезисы

  • Саблистка может пропустить чемпионат мира-2025 по фехтованию.
  • Кроме того, стало известно, что она готовится к свадьбе со своим любимым.

Харлан готова к новым свершениям

Готовлюсь вернуться на дорожку. В моем случае это нужно делать через два-три месяца. Возможно, даже за четыре... Тело нуждается в уходе в плане подготовки. Поэтому если хочу возвращаться, то в хорошей форме.

Ольга Харлан

Ольга Харлан

Украинская саблистка и двукратная олимпийская чемпионка

Судя по заявлению спортсменки, она пропустит чемпионат мира-2025 по фехтованию, который пройдет в Тбилиси в конце июля.

Следует обратить внимание на то, что сезон 2025/26 в фехтовании начинается с соревнований серии Сателлит в сентябре.

Кроме того, указано, что первый этап Кубка мира в женской сабле пройдет 6-9 ноября в алжирском Оране.

К слову, недавно Ольга Харлан призналась, что уже в скором времени состоится долгожданная свадьба с ее любимым-иностранцем Луиджи Самеле. Вполне возможно, это произойдет в 2025 году.

Большинство времени провожу в Италии, потому что жених уже там. Мы перешли на другой уровень наших отношений, — рассказала саблистка.

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