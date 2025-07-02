Саблистка Харлан впервые поделилась своими планами

Украинская саблистка и двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан официально подтвердила, что готовится вернуться к соревнованиям. С таким заявлением она выступила в комментарии Ассоциации спортивных журналистов Украины.
Главные тезисы
- Саблистка может пропустить чемпионат мира-2025 по фехтованию.
- Кроме того, стало известно, что она готовится к свадьбе со своим любимым.
Харлан готова к новым свершениям
Судя по заявлению спортсменки, она пропустит чемпионат мира-2025 по фехтованию, который пройдет в Тбилиси в конце июля.
Следует обратить внимание на то, что сезон 2025/26 в фехтовании начинается с соревнований серии Сателлит в сентябре.
Кроме того, указано, что первый этап Кубка мира в женской сабле пройдет 6-9 ноября в алжирском Оране.
К слову, недавно Ольга Харлан призналась, что уже в скором времени состоится долгожданная свадьба с ее любимым-иностранцем Луиджи Самеле. Вполне возможно, это произойдет в 2025 году.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Спорт
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-