Олімпіада-2024. Розклад виступу українських спортсменів 7 серпня

7 серпня у Парижі українські спортсмени будуть боротися у 6 видах програми.
Головні тези:
- Розклад включає легку атлетику, веслування, боротьбу, стрибки у воду та бокс.
- Одним із головних поєдинків буде бій українського боксера Олександра Хижняка за “золото” проти казахстанського боксера.
- Трансляцію виступів українських спортсменів можна переглянути на сайті та телеканалі “Суспільне Спорт”.
Яким буде 12-й день Олімпійських ігор-2024 для українців
Легка атлетика:
08:30 — змішана естафета, спортивна ходьба: Іван Банзерук, Людмила Оляновська;
11:05 — чоловіки, стрибки у висоту: Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко.
Веслування на байдарках і каное
10:30 — жінки, попередні заїзди, байдарка-одиночка 500м: Марія Повх;
12:40 — чоловіки, попередні заїзди, каное-одиночка 1000м: Павло Алтухов;
Греко-римська боротьба
12:00 — чоловіки, до 67кг, 1/8 фіналу: Парвіз Насібов
12:00 — чоловіки, до 87кг, 1/8 фіналу: Жан Беленюк
Жіноча боротьба
12:00 — жінки, до 50кг, втішна сутичка: Оксана Лівач
Стрибки у воду (трамплін 3м)
16:00 — жінки, кваліфікація: Вікторія Кесарь
Бокс (вагова категорія 80кг)
23:51 — чоловіки, фінал: Олександр Хижняк
Варто зазначити, що трансляцію можна переглянути на сайті та телеканалі “Суспільне Спорт”.
Боксер Хижняк буде боротися за ще одне золото для України
4 серпня український боксер Олександр Хижняк зміг перемогти кубинця Арлена Лопеса роздільним рішенням суддів у півфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024.
Цим він забезпечив для України стовідсоткове “срібло”, однак ще має шанс боротися за “золото”.
Довгоочікуваний бій з казахстанським боксером Нубреком Оралбаєм відбудеться уже 7 серпня.
На ринзі вони зустрінуться о 23:51 за київським часом.
Нагадаємо, Олександр Хижняк — відомий український боксер-любитель. У 2017 році він став не лише чемпіоном Європи, а й Чемпіоном світу.
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