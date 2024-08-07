Олімпіада-2024. Розклад виступу українських спортсменів 7 серпня

7 серпня у Парижі українські спортсмени будуть боротися у 6 видах програми.

Яким буде 12-й день Олімпійських ігор-2024 для українців

Легка атлетика:

08:30 — змішана естафета, спортивна ходьба: Іван Банзерук, Людмила Оляновська;

11:05 — чоловіки, стрибки у висоту: Владислав Лавський, Олег Дорощук, Андрій Проценко.

Веслування на байдарках і каное

10:30 — жінки, попередні заїзди, байдарка-одиночка 500м: Марія Повх;

12:40 — чоловіки, попередні заїзди, каное-одиночка 1000м: Павло Алтухов;

Греко-римська боротьба

12:00 — чоловіки, до 67кг, 1/8 фіналу: Парвіз Насібов

12:00 — чоловіки, до 87кг, 1/8 фіналу: Жан Беленюк

Жіноча боротьба

12:00 — жінки, до 50кг, втішна сутичка: Оксана Лівач

Стрибки у воду (трамплін 3м)

16:00 — жінки, кваліфікація: Вікторія Кесарь

Бокс (вагова категорія 80кг)

23:51 — чоловіки, фінал: Олександр Хижняк

Варто зазначити, що трансляцію можна переглянути на сайті та телеканалі “Суспільне Спорт”.

Фото: facebook.com/olympicua

Боксер Хижняк буде боротися за ще одне золото для України

4 серпня український боксер Олександр Хижняк зміг перемогти кубинця Арлена Лопеса роздільним рішенням суддів у півфіналі турніру з боксу у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх 2024.

Цим він забезпечив для України стовідсоткове “срібло”, однак ще має шанс боротися за “золото”.

Довгоочікуваний бій з казахстанським боксером Нубреком Оралбаєм відбудеться уже 7 серпня.

На ринзі вони зустрінуться о 23:51 за київським часом.