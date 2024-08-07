Олимпиада-2024. Расписание выступления украинских спортсменов 7 августа

7 августа в Париже украинские спортсмены будут сражаться в 6 видах программы.

Каким будет 12-й день Олимпийских игр-2024 для украинцев

Легкая атлетика:

08:30 — смешанная эстафета, спортивная ходьба: Иван Банзерук, Людмила Оляновская;

11:05 — мужчины, прыжки в высоту: Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко.

Гребля на байдарках и каноэ

10:30 — женщины, предварительные заезды, байдарка-одиночка 500м: Мария Повх;

12:40 — мужчины, предварительные заезды, каноэ-одиночка 1000м: Павел Алтухов;

Греко-римская борьба

12:00 — мужчины, до 67кг, 1/8 финала: Парвиз Насибов

12:00 — мужчины, до 87кг, 1/8 финала: Жан Беленюк

Женская борьба

12:00 — женщины, до 50кг, утешительная схватка: Оксана Ливач

Прыжки в воду (трамплин 3м)

16:00 — женщины, квалификация: Виктория Кесарь

Бокс (весовая категория 80кг)

23:51 — мужчины, финал: Александр Хижняк

Следует отметить, что трансляцию можно посмотреть на сайте и телеканале "Суспільне Спорт".

Фото: facebook.com/olympicua

Боксер Хижняк будет бороться за еще одно золото для Украины

4 августа украинский боксер Александр Хижняк смог победить кубинца Арлена Лопеса раздельным решением судей в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года.

Этим он обеспечил для Украины стопроцентное серебро, однако еще имеет шанс бороться за золото.

Долгожданное сражение с казахстанским боксером Нубреком Оралбаем состоится уже 7 августа.

На ринге они встретятся в 23:51 по киевскому времени.