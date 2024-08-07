Олимпиада-2024. Расписание выступления украинских спортсменов 7 августа
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Спорт
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Олимпиада-2024. Расписание выступления украинских спортсменов 7 августа

Национальный олимпийский комитет Украины
Олимпиада-2024
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7 августа в Париже украинские спортсмены будут сражаться в 6 видах программы.

Главные тезисы

  • Расписание включает легкую атлетику, греблю, борьбу, прыжки в воду и бокс.
  • Одним из главных поединков будет бой украинского боксера Александра Хижняка за "золото" против казахстанского боксера.
  • Трансляцию выступлений украинских спортсменов можно посмотреть на сайте и телеканале "Суспільне Спорт".

Каким будет 12-й день Олимпийских игр-2024 для украинцев

Легкая атлетика:

  • 08:30 — смешанная эстафета, спортивная ходьба: Иван Банзерук, Людмила Оляновская;

  • 11:05 — мужчины, прыжки в высоту: Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко.

Гребля на байдарках и каноэ

  • 10:30 — женщины, предварительные заезды, байдарка-одиночка 500м: Мария Повх;

  • 12:40 — мужчины, предварительные заезды, каноэ-одиночка 1000м: Павел Алтухов;

Греко-римская борьба

  • 12:00 — мужчины, до 67кг, 1/8 финала: Парвиз Насибов

  • 12:00 — мужчины, до 87кг, 1/8 финала: Жан Беленюк

Женская борьба

  • 12:00 — женщины, до 50кг, утешительная схватка: Оксана Ливач

Прыжки в воду (трамплин 3м)

  • 16:00 — женщины, квалификация: Виктория Кесарь

Бокс (весовая категория 80кг)

  • 23:51 — мужчины, финал: Александр Хижняк

Следует отметить, что трансляцию можно посмотреть на сайте и телеканале "Суспільне Спорт".

Фото: facebook.com/olympicua

Боксер Хижняк будет бороться за еще одно золото для Украины

4 августа украинский боксер Александр Хижняк смог победить кубинца Арлена Лопеса раздельным решением судей в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года.

Этим он обеспечил для Украины стопроцентное серебро, однако еще имеет шанс бороться за золото.

Долгожданное сражение с казахстанским боксером Нубреком Оралбаем состоится уже 7 августа.

На ринге они встретятся в 23:51 по киевскому времени.

Напомним, Александр Хижняк — известный украинский боксер-любитель. В 2017 году он стал не только чемпионом Европы, но и Чемпионом мира.

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