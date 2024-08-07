Олимпиада-2024. Расписание выступления украинских спортсменов 7 августа

7 августа в Париже украинские спортсмены будут сражаться в 6 видах программы.
Главные тезисы
- Расписание включает легкую атлетику, греблю, борьбу, прыжки в воду и бокс.
- Одним из главных поединков будет бой украинского боксера Александра Хижняка за "золото" против казахстанского боксера.
- Трансляцию выступлений украинских спортсменов можно посмотреть на сайте и телеканале "Суспільне Спорт".
Каким будет 12-й день Олимпийских игр-2024 для украинцев
Легкая атлетика:
08:30 — смешанная эстафета, спортивная ходьба: Иван Банзерук, Людмила Оляновская;
11:05 — мужчины, прыжки в высоту: Владислав Лавский, Олег Дорощук, Андрей Проценко.
Гребля на байдарках и каноэ
10:30 — женщины, предварительные заезды, байдарка-одиночка 500м: Мария Повх;
12:40 — мужчины, предварительные заезды, каноэ-одиночка 1000м: Павел Алтухов;
Греко-римская борьба
12:00 — мужчины, до 67кг, 1/8 финала: Парвиз Насибов
12:00 — мужчины, до 87кг, 1/8 финала: Жан Беленюк
Женская борьба
12:00 — женщины, до 50кг, утешительная схватка: Оксана Ливач
Прыжки в воду (трамплин 3м)
16:00 — женщины, квалификация: Виктория Кесарь
Бокс (весовая категория 80кг)
23:51 — мужчины, финал: Александр Хижняк
Следует отметить, что трансляцию можно посмотреть на сайте и телеканале "Суспільне Спорт".
Боксер Хижняк будет бороться за еще одно золото для Украины
4 августа украинский боксер Александр Хижняк смог победить кубинца Арлена Лопеса раздельным решением судей в полуфинале турнира по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх 2024 года.
Этим он обеспечил для Украины стопроцентное серебро, однако еще имеет шанс бороться за золото.
Долгожданное сражение с казахстанским боксером Нубреком Оралбаем состоится уже 7 августа.
На ринге они встретятся в 23:51 по киевскому времени.
Напомним, Александр Хижняк — известный украинский боксер-любитель. В 2017 году он стал не только чемпионом Европы, но и Чемпионом мира.
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