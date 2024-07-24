Олімпіада-2030. Стало відоме місце проведення зимових ігор

Олімпійські ігри через шість років знову повернуться до Франції.
Головні тези:
- Олімпіада-2030 відбудеться в Альпах Франції, охоплюючи 600 км трас для спортивних змагань.
- Це четверті зимові ігри, які пройдуть у Франції, попередні відбувалися у Шамоні, Греноблі та Альбервілі.
- Змагання будуть організовані у чотирьох кластерах у різних регіонах, залучаючи велику кількість спортивних об'єктів.
- Календар майбутніх Олімпійських ігор включає Париж-2024, Лос-Анджелес-2028, Брисбен-2032 та інші міста.
Визначилось місце проведення зимової Олімпіади-2030
Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри-2030 пройдуть у французьких Альпах. Відповідне рішення було ухвалено Міжнародним олімпійським комітетом.
Ігри відбудуться на частині найбільшого у світі з'єднаного гірськолижного регіону, який охоплює 600 км трас між Куршевелем, Мерібелем і Валь-Торенсом.
Спортивні змагання будуть організовані у чотирьох кластерах — у Верхній Савойї, Савойї, Бріансоні та Ніцці, від Женевського озера до Середземного моря, щоб залучити якомога більше наявних об'єктів.
Олімпійські ігри пройдуть з 8 до 24 лютого 2030 року. Це четверті Ігри, які проходитимуть у Франції. У 1924 році Олімпіада пройшла у Шамоні, у 1968-му — в Греноблі, а у 1992-му — в Альбервілі.
Зазначимо, що у 2026 році змагання пройдуть в італійських містах, Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.
Календар літніх та зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор на найближчі 8 років
2024: Париж — літня Олімпіада
2026: Мілан — зимова Олімпіада
2028: Лос-Анджелес — літня Олімпіада
2030: Альпи — зимова Олімпіада
2032: Брисбен — літня Олімпіада
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