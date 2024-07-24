Олімпіада-2030. Стало відоме місце проведення зимових ігор

Олімпійські ігри через шість років знову повернуться до Франції.

Визначилось місце проведення зимової Олімпіади-2030

Зимові Олімпійські та Паралімпійські ігри-2030 пройдуть у французьких Альпах. Відповідне рішення було ухвалено Міжнародним олімпійським комітетом.

Ігри відбудуться на частині найбільшого у світі з'єднаного гірськолижного регіону, який охоплює 600 км трас між Куршевелем, Мерібелем і Валь-Торенсом.

Спортивні змагання будуть організовані у чотирьох кластерах — у Верхній Савойї, Савойї, Бріансоні та Ніцці, від Женевського озера до Середземного моря, щоб залучити якомога більше наявних об'єктів.

Олімпійські ігри пройдуть з 8 до 24 лютого 2030 року. Це четверті Ігри, які проходитимуть у Франції. У 1924 році Олімпіада пройшла у Шамоні, у 1968-му — в Греноблі, а у 1992-му — в Альбервілі.

Зазначимо, що у 2026 році змагання пройдуть в італійських містах, Мілані та Кортіні-д'Ампеццо.

Календар літніх та зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор на найближчі 8 років