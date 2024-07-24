Олимпиада-2030. Стало известно место проведения зимних игр
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Олимпиада-2030. Стало известно место проведения зимних игр

Олимпиада-2030. Стало известно место проведения зимних игр
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Источник:  Международный олимпийский комитет

Олимпийские игры через шесть лет снова вернутся во Францию.

Главные тезисы

  • Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2030 пройдут во французских Альпах.
  • Соревнования будут организованы в кластерах Верхней Савойи, Савойи, Бриансоне и Ницце.
  • Олимпийские игры в 2030 году станут четвертыми в истории проведения во Франции.
  • Зимние Олимпийские игры пройдут с 8 по 24 февраля 2030 года.
  • Календарь ближайших Олимпийских игр включает летние и зимние соревнования до 2032 года.

Определилось место проведения зимней Олимпиады-2030

Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2030 пройдут во французских Альпах. Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом.

Игры состоятся на части крупнейшего в мире соединенного горнолыжного региона, охватывающего 600 км трасс между Куршевелем, Мэрибелем и Валь-Торенсом.

Спортивные соревнования будут организованы в четырех кластерах — в Верхней Савойе, Савойе, Бриансоне и Ницце, от Женевского озера до Средиземного моря, чтобы привлечь как можно больше объектов.

Олимпийские игры пройдут с 8 по 24 февраля 2030 года. Это четвертые игры, которые будут проходить во Франции. В 1924 году Олимпиада прошла в Шамони, в 1968-м — в Гренобле, а в 1992-м — в Альбервиле.

Отметим, что в 2026 году соревнования пройдут в итальянских городах, Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Календарь летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на ближайшие 8 лет

  • 2024: Париж — летняя Олимпиада

  • 2026: Милан — зимняя Олимпиада

  • 2028: Лос-Анджелес — летняя Олимпиада

  • 2030: Альпы — зимняя Олимпиада

  • 2032: Брисбен — летняя Олимпиада

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