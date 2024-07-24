Олимпиада-2030. Стало известно место проведения зимних игр

Олимпийские игры через шесть лет снова вернутся во Францию.
Главные тезисы
- Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2030 пройдут во французских Альпах.
- Соревнования будут организованы в кластерах Верхней Савойи, Савойи, Бриансоне и Ницце.
- Олимпийские игры в 2030 году станут четвертыми в истории проведения во Франции.
- Зимние Олимпийские игры пройдут с 8 по 24 февраля 2030 года.
- Календарь ближайших Олимпийских игр включает летние и зимние соревнования до 2032 года.
Определилось место проведения зимней Олимпиады-2030
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры-2030 пройдут во французских Альпах. Соответствующее решение было принято Международным олимпийским комитетом.
Игры состоятся на части крупнейшего в мире соединенного горнолыжного региона, охватывающего 600 км трасс между Куршевелем, Мэрибелем и Валь-Торенсом.
Спортивные соревнования будут организованы в четырех кластерах — в Верхней Савойе, Савойе, Бриансоне и Ницце, от Женевского озера до Средиземного моря, чтобы привлечь как можно больше объектов.
Олимпийские игры пройдут с 8 по 24 февраля 2030 года. Это четвертые игры, которые будут проходить во Франции. В 1924 году Олимпиада прошла в Шамони, в 1968-м — в Гренобле, а в 1992-м — в Альбервиле.
Отметим, что в 2026 году соревнования пройдут в итальянских городах, Милане и Кортине-д'Ампеццо.
Календарь летних и зимних Олимпийских и Паралимпийских игр на ближайшие 8 лет
2024: Париж — летняя Олимпиада
2026: Милан — зимняя Олимпиада
2028: Лос-Анджелес — летняя Олимпиада
2030: Альпы — зимняя Олимпиада
2032: Брисбен — летняя Олимпиада
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