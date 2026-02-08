Олімпійські ігри 2026. Мелоні відреагувала на протести в Італії

Лідери Італії Джорджа Мелоні відреагувала на сутички, які розпочали протестувальники біля місця проведення зимових Олімпійських ігор. На цьому тлі вона висловила свою підтримку правоохоронним органами, які намагаються владнати ситуацію.

Олімпійські ігри 2026 почалися з протестів

Мелоні звернула увагу на те, що просто зараз тисячі італійців роблять все можливе, щоб під час Олімпійських ігор все пройшло гладко.

Багато хто робить це як волонтери, бо хочуть, щоб їхня країна справила гарне враження, щоб її поважали і захоплювалися нею. А є й такі: вороги Італії та італійців, які проводять демонстрації "проти Олімпійських ігор", через що ці кадри потрапляють на екрани телевізорів у всьому світі. Джорджа Мелоні Прем'єр-міністерка Італії

За її словами, після цього інші перерізають залізничні кабелі, щоб поїзди не могли відправлятися.

На цьому тлі Мелоні публічно висловила свою солідарність з поліцією, містом Міланом і всіма тими, “чия робота буде підірвана цими бандами злочинців".

Що важливо розуміти, 7 лютого італійська поліція вже вдалася до застосування сльозогінного газу і водометів проти учасників протестів.