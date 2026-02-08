Олимпийские игры 2026. Мэлони отреагировала на протесты в Италии
Олимпийские игры 2026. Мэлони отреагировала на протесты в Италии

Олимпийские игры 2026 года начались с протестов
Лидеры Италии Джорджа Мэлони отреагировала на столкновения, которые начали протестующие у места проведения зимних Олимпийских игр. На этом фоне она выразила свою поддержку правоохранительным органам, пытающимся уладить ситуацию.

  • Старт нынешних зимних Олимпийских игр запомнится серией неожиданных инцидентов на железной дороге.
  • Были зафиксированы по меньшей мере три факта повреждения инфраструктуры.

Олимпийские игры 2026 года начались с протестов

Мэлони обратила внимание на то, что прямо сейчас тысячи итальянцев делают все возможное, чтобы во время Олимпийских игр все прошло гладко.

Многие делают это как волонтеры, потому что хотят, чтобы их страна произвела хорошее впечатление, чтобы ее уважали и восхищались ею. А есть и такие: враги Италии и итальянцев, которые проводят демонстрации против олимпийских игр, из-за чего эти кадры попадают на экраны телевизоров во всем мире.

Джорджа Мэлони

Джорджа Мэлони

Премьер-министр Италии

По ее словам, после этого другие перерезают железнодорожные кабели, чтобы поезда не могли отправляться.

На этом фоне Мэлони публично выразила свою солидарность с полицией, городом Миланом и всеми теми, "чья работа будет подорвана этими бандами преступников".

Что важно понимать, 7 февраля итальянская полиция уже прибегла к применению слезоточивого газа и водометов против протестующих.

Последние не только бросали петарды, но и попытались прорваться на шоссе у площадки Зимних Олимпийских игр.

