Олимпийские игры 2026. Мэлони отреагировала на протесты в Италии

Лидеры Италии Джорджа Мэлони отреагировала на столкновения, которые начали протестующие у места проведения зимних Олимпийских игр. На этом фоне она выразила свою поддержку правоохранительным органам, пытающимся уладить ситуацию.
Главные тезисы
- Старт нынешних зимних Олимпийских игр запомнится серией неожиданных инцидентов на железной дороге.
- Были зафиксированы по меньшей мере три факта повреждения инфраструктуры.
Олимпийские игры 2026 года начались с протестов
Мэлони обратила внимание на то, что прямо сейчас тысячи итальянцев делают все возможное, чтобы во время Олимпийских игр все прошло гладко.
По ее словам, после этого другие перерезают железнодорожные кабели, чтобы поезда не могли отправляться.
На этом фоне Мэлони публично выразила свою солидарность с полицией, городом Миланом и всеми теми, "чья работа будет подорвана этими бандами преступников".
Что важно понимать, 7 февраля итальянская полиция уже прибегла к применению слезоточивого газа и водометов против протестующих.
Последние не только бросали петарды, но и попытались прорваться на шоссе у площадки Зимних Олимпийских игр.
