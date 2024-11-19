Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк планує дебютувати у професійному боксі
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Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк планує дебютувати у професійному боксі

Олександр Хижняк
Джерело:  Трибуна

Чемпіон Олімпіади-2024 у Парижі, український боксер Олександр Хижняк планує спробувати себе на професійному рингу. 

Головні тези:

  • Український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк готується до дебюту у професійному боксі.
  • Хижняк має за мету стати чемпіоном світу й випробувати себе на новому рівні у боксі.

Що відомо про плани Хижняка дебютувати у професійному боксі

В олімпійському боксі я отримав все, я пройшов цю гру повністю, переміг уже на всіх змаганнях, на яких тільки можна було. У мене з усіх турнірів золоті медалі. Професійний ринг — для мене нове, але цікаве, я теж хочу стати чемпіоном світу, теж хочу себе спробувати. У мене ще є трохи більше місяця для того, щоб вирішити для себе, чого б я хотів, і далі рухатися в цьому напрямку, — пояснює Хижняк.

Хижняк хоче дебютувати у професійному боксі
Олександр Хижняк

На Олімпіаді-2024 минулого літа Хижняк вийшов у фінал, де здобув перемогу рішенням суддів над Нурбеком Оралбаєм із Казахстану. На Іграх-2020 у Токіо українець ставав срібним призером.

Стали відомі гонорари Усика та Ф’юрі за бій-реванш

Реванш між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, з загальним гонораром у 190 мільйонів доларів, де Усик отримає 60% (114 мільйонів), а Ф'юрі 40% (76 мільйонів).

Усик заробить більше, ніж за перший бій, де розподіл був на користь Ф'юрі — 70% на 30% від 150 мільйонів доларів.

На кону стоятимуть пояси WBC, WBA, WBO та IBO, якими володіє Усик.

Після реваншу існує ймовірність, що Олександр Усик може повернутися у крузервейт. Там з ним хотіли б розділити ринг чимало боксерів, зокрема, об'єднаний чемпіон світу Хільберто Рамірес.

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