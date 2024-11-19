Чемпіон Олімпіади-2024 у Парижі, український боксер Олександр Хижняк планує спробувати себе на професійному рингу.
Головні тези:
- Український олімпійський чемпіон Олександр Хижняк готується до дебюту у професійному боксі.
- Хижняк має за мету стати чемпіоном світу й випробувати себе на новому рівні у боксі.
Що відомо про плани Хижняка дебютувати у професійному боксі
На Олімпіаді-2024 минулого літа Хижняк вийшов у фінал, де здобув перемогу рішенням суддів над Нурбеком Оралбаєм із Казахстану. На Іграх-2020 у Токіо українець ставав срібним призером.
Стали відомі гонорари Усика та Ф’юрі за бій-реванш
Реванш між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді, з загальним гонораром у 190 мільйонів доларів, де Усик отримає 60% (114 мільйонів), а Ф'юрі 40% (76 мільйонів).
Усик заробить більше, ніж за перший бій, де розподіл був на користь Ф'юрі — 70% на 30% від 150 мільйонів доларів.
На кону стоятимуть пояси WBC, WBA, WBO та IBO, якими володіє Усик.
Після реваншу існує ймовірність, що Олександр Усик може повернутися у крузервейт. Там з ним хотіли б розділити ринг чимало боксерів, зокрема, об'єднаний чемпіон світу Хільберто Рамірес.
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