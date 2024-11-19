Олимпийский чемпион Александр Хижняк планирует дебютировать в профессиональном боксе
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Олимпийский чемпион Александр Хижняк планирует дебютировать в профессиональном боксе

Александр Хижняк
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Источник:  Трибуна

Чемпион Олимпиады-2024 в Париже украинский боксер Александр Хижняк планирует попробовать себя на профессиональном ринге.

Главные тезисы

  • Александр Хижняк, чемпион Олимпиады-2024, желает попробовать себя в профессиональном боксе и стать чемпионом мира.
  • Хижняк готовится к своему дебюту на профессиональном ринге после успешных выступлений на Олимпиаде и других турнирах.
  • Новые вызовы и цели ожидают украинского спортсмена в профессиональной карьере, включая борьбу за чемпионские пояса и преуспевание на новом уровне.
  • Александр Хижняк планирует дебютировать в ближайшее время, сосредотачиваясь на достижении своих спортивных амбиций.
  • Успехи на Олимпиаде и жажда новых достижений мотивируют Хижняка на погружение в мир профессионального бокса и борьбу за вершину.

Что известно о планах Хижняка дебютировать в профессиональном боксе

В олимпийском боксе я получил все, я прошел эту игру полностью, победил уже на всех состязаниях, на которых только можно было. У меня из всех турниров золотые медали. Профессиональный ринг — для меня новое, но интересное, я тоже хочу стать чемпионом мира, тоже хочу себя попробовать. У меня еще немного больше месяца для того, чтобы решить для себя, чего бы я хотел, и дальше двигаться в этом направлении, — объясняет Хижняк.

Хищняк хочет дебютировать в профессиональном боксе
Александр Хижняк

На Олимпиаде-2024 прошлым летом Хижняк вышел в финал, где одержал победу решением судей над Нурбеком Оралбаем из Казахстана. На Играх-2020 в Токио украинец становился серебряным призером.

Стали известны гонорары Усика и Фьюри за бой-реванш

Реванш между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде с общим гонораром в 190 миллионов долларов, где Усик получит 60% (114 миллионов), а Фьюри 40% (76 миллионов).

Усик заработает больше, чем за первое сражение, где распределение было в пользу Фьюри — 70% на 30% от 150 миллионов долларов.

На кону будут стоять пояса WBC, WBA, WBO и IBO, которыми владеет Усик.

После реванша существует вероятность того, что Александр Усик может вернуться в крузервейт. Там с ним хотели бы разделить ринг многие боксеры, в частности, объединенный чемпион мира Хильберто Рамирес.

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