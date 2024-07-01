ООН просить РФ припинити втручатися в роботу європейських супутникових систем — Sky News

Міжнародний союз електрозв'язку ООН (МСЕ) попросив Росію припинити втручання в роботу європейських супутникових систем, адже це ставить під загрозу управління повітряним рухом.

ООН просить Росію припинити глушити GPS у країнах ЄС

Як зазначає видання, минулого тижня Міжнародний союз електрозв'язку ООН розглянув низку скарг від України та чотирьох країн ЄС — Франції, Нідерландів, Швеції та Люксембургу — про ймовірні втручання Росії протягом останніх місяців.

Вони стверджували, що сигнали GPS були заглушені, управління повітряним рухом скомпрометоване, а дитячі телеканали переривалися для показу жорстоких зображень війни в Україні.

МСЕ "висловив свою серйозну стурбованість з приводу використання сигналів для створення навмисних шкідливих перешкод".

Там додали, що перебої в роботі французької та шведської супутникових мереж "схоже, походять від наземних станцій, розташованих в районах Москви, Калінінграда і Павлівки".

МСЕ назвав ці інциденти "надзвичайно тривожними та неприйнятними" і попросив Росію негайно припинити їх і провести розслідування.

Також Міжнародний союз електрозв'язку запропонував провести зустріч між Росією і постраждалими країнами. Однак Москва заперечує порушення правил МСЕ. Більне того, РФ поскаржилася на ймовірні супутникові перешкоди з боку країн НАТО.

Росія глушить GPS у країнах ЄС

Нагадаємо, Росія за чотири місяці 2024 року заглушила GPS на кожному четвертому транспортному рейсі військової авіації Британії над Східною Європою. Загальна кількість рейсів, яким глушили GPS, обчислюється сотнями.

Також Росія почала створювати перешкоди у роботі супутникових мереж Швеції. Це сталося після того, як скандинавська країна стала членом НАТО.

До того ж ще 2 травня міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що дії Росії призвели до збою GPS-сигналу в районі Балтійського моря. За його словами, країна-агресор навмисно глушить сигнал, і це посилилося останні півтора року.