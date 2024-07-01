ООН просит РФ прекратить вмешиваться в работу европейских спутниковых систем — Sky News

Международный союз электросвязи ООН (МСЭ) попросил Россию прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем, потому что это ставит под угрозу управление воздушным движением.

ООН просит Россию прекратить глушить GPS в странах ЕС

Как отмечает издание, на прошлой неделе Международный союз электросвязи ООН рассмотрел ряд жалоб от Украины и четырех стран ЕС — Франции, Нидерландов, Швеции и Люксембурга — о возможных вмешательствах России в последние месяцы.

Они утверждали, что сигналы GPS были заглушены, управление воздушным движением было скомпрометировано, а детские телеканалы прерывались для показа жестоких изображений войны в Украине.

МСЭ "выразило свою серьезную обеспокоенность по поводу использования сигналов для создания умышленных вредных помех".

Там добавили, что перебои в работе французской и шведской спутниковых сетей "похоже, произошли от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки".

МСЭ назвал эти инциденты "чрезвычайно тревожными и неприемлемыми" и попросил Россию немедленно прекратить их и провести расследование.

Также Международный союз электросвязи предложил провести встречу между Россией и пострадавшими странами. Однако Москва отрицает нарушение правил МСЭ. Более того, РФ пожаловалась на вероятные спутниковые препятствия со стороны стран НАТО.

Россия глушит GPS в странах ЕС

Напомним, Россия за четыре месяца 2024 заглушила GPS на каждом четвертом транспортном рейсе военной авиации Британии над Восточной Европой. Общее количество рейсов, которым глушили GPS, исчисляется сотнями.

Россия начала создавать препятствия в работе спутниковых сетей Швеции. Это произошло после того, как скандинавская страна стала членом НАТО.

К тому же, еще 2 мая министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что действия России привели к сбою GPS-сигнала в районе Балтийского моря. По его словам, страна-агрессор намеренно глушит сигнал, и это усилилось последние полтора года.