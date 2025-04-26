ООН та ВООЗ попереджають про відродження небезпечних хвороб

У різних куточках світу наразі фіксують збільшення спалахів хвороб, від яких можна вберегтися за допомогою вакцинації. Що важливо розуміти, чимало цих недуг, які майже зникли у багатьох країнах, знову відроджуються та повертаються.
Головні тези:
- Вакцини врятували понад 150 мільйонів життів за останні 50 років.
- Однак зменшення фінансування охорони здоров'я створило багато нових серйозних проблем.
Що важливо знати про відродження небезпечних хвороб
Зі спільним попередженням виступили дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародний альянс вакцинації Gavi.
За їхніми словами, така невтішна ситуація склалася через дезінформацію, різкий ріст кількості населення, гуманітарні кризи та скорочення міжнародного фінансування для боротьби з хворобами.
Станом на сьогодні знову у центрі уваги опинилися кір, менінгіт, жовта лихоманка та дифтерія.
Що важливо розуміти, остання з яких у попередні роки майже зникла в багатьох країнах.
Протягом останнього року у 138 країнах заявили про випадки кору, а в 61 з них зафіксували великі чи руйнівні спалахи.
Не можна також ігнорувати той факт, що різкий ріст кількості спалахів ставить під загрозу значний прогрес у зниженні дитячої смертності за останні десятиліття.
Як зазначив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус, зменшення фінансування глобальної охорони створило нові виклики для людства.
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