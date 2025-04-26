ООН та ВООЗ попереджають про відродження небезпечних хвороб

У різних куточках світу наразі фіксують збільшення спалахів хвороб, від яких можна вберегтися за допомогою вакцинації. Що важливо розуміти, чимало цих недуг, які майже зникли у багатьох країнах, знову відроджуються та повертаються.

Що важливо знати про відродження небезпечних хвороб

Зі спільним попередженням виступили дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та міжнародний альянс вакцинації Gavi.

За їхніми словами, така невтішна ситуація склалася через дезінформацію, різкий ріст кількості населення, гуманітарні кризи та скорочення міжнародного фінансування для боротьби з хворобами.

Станом на сьогодні знову у центрі уваги опинилися кір, менінгіт, жовта лихоманка та дифтерія.

Що важливо розуміти, остання з яких у попередні роки майже зникла в багатьох країнах.

Протягом останнього року у 138 країнах заявили про випадки кору, а в 61 з них зафіксували великі чи руйнівні спалахи.

Ці показники стали найвищими за будь-який річний період з 2019 року і загрожують поверненню хвороби "в особливо небезпечний стан". Поширити

Не можна також ігнорувати той факт, що різкий ріст кількості спалахів ставить під загрозу значний прогрес у зниженні дитячої смертності за останні десятиліття.