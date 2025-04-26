ООН и ВОЗ предупреждают о возрождении опасных болезней

В разных уголках мира фиксируют увеличение вспышек болезней, от которых можно уберечься с помощью вакцинации. Что важно понимать, многие эти болезни, почти исчезнувшие во многих странах, вновь возрождаются и возвращаются.

Что важно знать о возрождении опасных болезней

С общими предупреждением выступили детский фонд ООН ЮНИСЕФ, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и международный альянс вакцинации Gavi.

По их словам, такая неутешительная ситуация сложилась из-за дезинформации, резкого роста численности населения, гуманитарных кризисов и сокращения международного финансирования для борьбы с болезнями.

Сейчас в центре внимания оказались корь, менингит, желтая лихорадка и дифтерия.

Что важно понимать, последняя из которых в предыдущие годы почти исчезла во многих странах.

За последний год в 138 странах заявили о случаях кори, а в 61 из них зафиксировали большие или разрушительные вспышки.

Эти показатели стали самыми высокими за любой годовой период с 2019 года и угрожают возвращению болезни "в особо опасное состояние". Поделиться

Нельзя также игнорировать тот факт, что резкий рост количества вспышек ставит под угрозу значительный прогресс в снижении детской смертности за последние десятилетия.