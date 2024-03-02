ООН відмовляється від послуг російських авіакомпаній
Категорія
Світ
Дата публікації

ООН відмовляється від послуг російських авіакомпаній

Літак ООН
Джерело:  online.ua

ООН не буде продовжувати контракти з російськими авіакомпаніями у рамках миротворчих та політичних місій.

Що відомо про завершення співпраці ООН з російськими авіаперевізниками

В МЗС РФ зазначили, що контракти структур ООН із російськими авіперевізниками добігають кінця і не будуть продовжені через позицію Міжнародної асоціації цивільної авіації.

Російські авіакомпанії втратили майже всі контракти з миротворчими та політичними місіями ООН.

В МЗС РФ додали, що російські оператори завершують свою роботу за старими контрактами, вони покинуть ринок авіаперевезень для структур ООН у першому кварталі 2024 року.

Проблема непродовження контрактів на надання російськими компаніями авіатехніки для потреб ООН має системний характер. Після затвердження Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) рішення про наявність щодо Росії "серйозного занепокоєння в галузі безпеки польотів" Секретаріат ООН, ґрунтуючись винятково на своєму власному тлумаченні SSC, обмежив участь російських компаній у нових конкурсах на постачання авіапослуг в інтересах всесвітньої Організації, - поскаржилась спікер МЗС РФ Марія Захарова.

Як ООН почала відмовлятись від співпраці з Росією

Минулого року ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.

Також уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.

До того ж РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.

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