ООН не буде продовжувати контракти з російськими авіакомпаніями у рамках миротворчих та політичних місій.
Що відомо про завершення співпраці ООН з російськими авіаперевізниками
В МЗС РФ зазначили, що контракти структур ООН із російськими авіперевізниками добігають кінця і не будуть продовжені через позицію Міжнародної асоціації цивільної авіації.
Російські авіакомпанії втратили майже всі контракти з миротворчими та політичними місіями ООН.
В МЗС РФ додали, що російські оператори завершують свою роботу за старими контрактами, вони покинуть ринок авіаперевезень для структур ООН у першому кварталі 2024 року.
Як ООН почала відмовлятись від співпраці з Росією
Минулого року ООН почала очищатися від згубного впливу Росії. Уперше в історії організація не обрала Росію до складу Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй.
Також уперше в історії Росію виключили з Виконавчої ради ЮНЕСКО.
До того ж РФ виключили з Ради Європи та Ради ООН з прав людини.
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