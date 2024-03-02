ООН отказывается от услуг российских авиакомпаний
Категория
Мир
Дата публикации

ООН отказывается от услуг российских авиакомпаний

Самолет ООН
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Источник:  online.ua

ООН не будет продлевать контракты с российскими авиакомпаниями в рамках миротворческих и политических миссий.

Что известно о завершении сотрудничества ООН с российскими авиаперевозчиками

В МИД РФ отметили, что контракты структур ООН с российскими авиаперевозчиками подходят к концу и не будут продлены из-за позиции Международной ассоциации гражданской авиации.

Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с миротворческими и политическими миссиями ООН.

В МИД РФ добавили, что российские операторы завершают свою работу по старым контрактам, они покинут рынок авиаперевозок для структур ООН в первом квартале 2024 года.

Проблема непродления контрактов на предоставление российскими компаниями авиатехники для нужд ООН носит системный характер. После утверждения Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) решения о наличии в отношении России "серьезной обеспокоенности в области безопасности полетов" Секретариат ООН, основываясь исключительно на своем собственном толковании SSC, ограничил участие российских компаний в новых конкурсах на поставку авиауслуг в интересах всемирной Организации, - пожаловалась. спикер МИД РФ Мария Захарова.

Как ООН начала отказываться от сотрудничества с Россией

В прошлом году ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.

Также впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.

К тому же, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.

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