ООН не будет продлевать контракты с российскими авиакомпаниями в рамках миротворческих и политических миссий.
Что известно о завершении сотрудничества ООН с российскими авиаперевозчиками
В МИД РФ отметили, что контракты структур ООН с российскими авиаперевозчиками подходят к концу и не будут продлены из-за позиции Международной ассоциации гражданской авиации.
Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с миротворческими и политическими миссиями ООН.
В МИД РФ добавили, что российские операторы завершают свою работу по старым контрактам, они покинут рынок авиаперевозок для структур ООН в первом квартале 2024 года.
Как ООН начала отказываться от сотрудничества с Россией
В прошлом году ООН начала очищаться от губительного влияния России. Впервые в истории организация не избрала Россию в состав Международного суда Организации Объединенных Наций.
Также впервые в истории Россию исключили из Исполнительного совета ЮНЕСКО.
К тому же, РФ исключили из Совета Европы и Совета ООН по правам человека.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-