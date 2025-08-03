ОПЕК+ ухвалила рішення після гучних погроз Трампа

Як стверджують інсайдери, країни ОПЕК+ змогли досягти попередньої домовленості щодо збільшення видобутку нафти на 548 000 барелів на день з вересня. Це рішення було ухвалене на тлі зростаючих побоювань щодо можливих перебоїв у постачанні, пов'язаних з Росією.
Головні тези:
- Група не планує обговорювати інші транші скорочень у неділю.
- Вона хоче відновити частку ринку, частково під впливом закликів Дональда Трампа .
Що вирішили в ОПЕК+
Згідно з даними анонімних джерел, рішення було ухвалене на тлі посилення тиску США на Індію з метою припинення закупівель російської нафти.
Ні для кого не секрет, що у 2025 році вона змінила курс, маючи намір відновити частку ринку, частково під впливом закликів американського лідера Дональда Трампа до ОПЕК збільшити видобуток.
За словами експертів, якщо група все-таки схвалить збільшення на 548 000 барелів на добу наступного місяця, вона повністю скасує попереднє скорочення видобутку на 2,2 млн барелів на добу, дозволивши Об'єднаним Арабським Еміратам (ОАЕ) збільшити видобуток на 300 000 барелів на добу.
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