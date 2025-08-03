ОПЕК+ приняла решение после громких угроз Трампа

Как утверждают инсайдеры, страны ОПЕК+ смогли достичь предварительной договоренности об увеличении добычи нефти на 548 000 баррелей в день с сентября. Это решение было принято на фоне растущих опасений по поводу возможных перебоев в поставках, связанных с Россией.
Главные тезисы
- Группа не планирует обсуждать другие транши сокращений в воскресенье.
- Она хочет восстановить долю рынка, частично под влиянием призывов Дональда Трампа.
Что решили в ОПЕК+
Согласно данным анонимных источников, решение было принято на фоне усиления давления США на Индию с целью прекращения закупок российской нефти.
Ни для кого не секрет, что в 2025 году она сменила курс, намереваясь восстановить долю рынка, частично под влиянием призывов американского лидера Дональда Трампа к ОПЕК увеличить добычу.
По словам экспертов, если группа все же одобрит увеличение на 548 000 баррелей в сутки в следующем месяце, она полностью отменит предыдущее сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, позволив Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) увеличить добычу на 300 000 баррелей.
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