ОПЕК+ приняла решение после громких угроз Трампа

Как утверждают инсайдеры, страны ОПЕК+ смогли достичь предварительной договоренности об увеличении добычи нефти на 548 000 баррелей в день с сентября. Это решение было принято на фоне растущих опасений по поводу возможных перебоев в поставках, связанных с Россией.

Что решили в ОПЕК+

Согласно данным анонимных источников, решение было принято на фоне усиления давления США на Индию с целью прекращения закупок российской нефти.

В случае принятия этот шаг будет означать полную отмену самого длинного периода сокращения добычи нефти. ОПЕК+, производит около половины мировой нефти. Группа в течение нескольких лет сокращала добычу, чтобы поддержать цены на нефть. Поделиться

Ни для кого не секрет, что в 2025 году она сменила курс, намереваясь восстановить долю рынка, частично под влиянием призывов американского лидера Дональда Трампа к ОПЕК увеличить добычу.

По словам экспертов, если группа все же одобрит увеличение на 548 000 баррелей в сутки в следующем месяце, она полностью отменит предыдущее сокращение добычи на 2,2 млн баррелей в сутки, позволив Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) увеличить добычу на 300 000 баррелей.