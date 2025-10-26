OpenAI працює над створенням інструмента для генерації музики
Категорія
Технології
Дата публікації

OpenAI працює над створенням інструмента для генерації музики

OpenAI
Джерело:  online.ua

Компанія OpenAI працює над створенням інструменту, який дозволятиме генерувати музику на основі текстових і аудіо запитів.

Головні тези:

  • Компанія OpenAI розробляє інструмент для створення музики на основі текстових і аудіо запитів.
  • Нова технологія може бути використана для додавання музичного супроводу до відео та інших медіаконтенту.
  • OpenAI співпрацює зі студентами Джульярдської школи для анотування музичних партитур та навчальних цілей.

OpenAI хоче створити інструмент для генерації музики

Як повідомляє видання The Information, нова технологія може застосовуватися для додавання музичного супроводу до відео або, наприклад, гітарної партії до вже записаного вокалу.

Наразі невідомо, коли інструмент буде представлено та чи буде він доступний як окремий продукт, на кшталт Suno, чи інтегрується в ChatGPT або відеододаток Sora.

За словами джерела, OpenAI співпрацює зі студентами Джульярдської школи, які допомагають з анотацією музичних партитур для формування навчального матеріалу.

Раніше компанія вже запускала моделі генерації музики, однак вони з'явилися до релізу ChatGPT.

Відомо, що зараз OpenAI займається аудіомоделями, зокрема для перетворення тексту на мовлення і навпаки.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Гендиректор OpenAI озвучив чітке попередження щодо ChatGPT
Альтман
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
OpenAI витратить трильйони доларів на будівництво дата-центрів для розвитку ШІ
Альтман
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
OpenAI кидає виклик одразу всім соцмережам
Що відомо про ШІ-агента Pulse

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?