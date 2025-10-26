OpenAI працює над створенням інструмента для генерації музики

Компанія OpenAI працює над створенням інструменту, який дозволятиме генерувати музику на основі текстових і аудіо запитів.
Головні тези:
- Компанія OpenAI розробляє інструмент для створення музики на основі текстових і аудіо запитів.
- Нова технологія може бути використана для додавання музичного супроводу до відео та інших медіаконтенту.
- OpenAI співпрацює зі студентами Джульярдської школи для анотування музичних партитур та навчальних цілей.
Як повідомляє видання The Information, нова технологія може застосовуватися для додавання музичного супроводу до відео або, наприклад, гітарної партії до вже записаного вокалу.
Наразі невідомо, коли інструмент буде представлено та чи буде він доступний як окремий продукт, на кшталт Suno, чи інтегрується в ChatGPT або відеододаток Sora.
За словами джерела, OpenAI співпрацює зі студентами Джульярдської школи, які допомагають з анотацією музичних партитур для формування навчального матеріалу.
Відомо, що зараз OpenAI займається аудіомоделями, зокрема для перетворення тексту на мовлення і навпаки.
