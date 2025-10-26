OpenAI працює над створенням інструмента для генерації музики

Компанія OpenAI працює над створенням інструменту, який дозволятиме генерувати музику на основі текстових і аудіо запитів.

OpenAI хоче створити інструмент для генерації музики

Як повідомляє видання The Information, нова технологія може застосовуватися для додавання музичного супроводу до відео або, наприклад, гітарної партії до вже записаного вокалу.

Наразі невідомо, коли інструмент буде представлено та чи буде він доступний як окремий продукт, на кшталт Suno, чи інтегрується в ChatGPT або відеододаток Sora.

За словами джерела, OpenAI співпрацює зі студентами Джульярдської школи, які допомагають з анотацією музичних партитур для формування навчального матеріалу.

Раніше компанія вже запускала моделі генерації музики, однак вони з'явилися до релізу ChatGPT. Поширити

Відомо, що зараз OpenAI займається аудіомоделями, зокрема для перетворення тексту на мовлення і навпаки.