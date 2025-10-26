OpenAI работает над созданием инструмента для генерации музыки

Компания OpenAI работает над созданием инструмента, позволяющего генерировать музыку на основе текстовых и аудио запросов.
Главные тезисы
- OpenAI разрабатывает инструмент для генерации музыки на основе текстовых и аудио запросов.
- Компания сотрудничает со студентами Джульярдской школы для аннотирования музыкальных партитур и обучения.
- Новая технология позволит добавлять музыкальное сопровождение к видео и другим медиаконтентам.
OpenAI хочет создать инструмент для создания музыки
Как сообщает издание The Information, новая технология может применяться для добавления музыкального сопровождения к видео или, например, гитарной партии к уже записанному вокалу.
Пока неизвестно, когда инструмент будет представлен и будет ли он доступен как отдельный продукт, вроде Suno, интегрируется ли в ChatGPT или видеоприложение Sora.
По словам источника, OpenAI сотрудничает со студентами Джульярдской школы, помогающими с аннотацией музыкальных партитур для формирования учебного материала.
Известно, что сейчас OpenAI занимается аудиомоделями, в частности, для преобразования текста в речь и наоборот.
