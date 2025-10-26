OpenAI работает над созданием инструмента для генерации музыки
OpenAI работает над созданием инструмента для генерации музыки

OpenAI
Источник:  online.ua

Компания OpenAI работает над созданием инструмента, позволяющего генерировать музыку на основе текстовых и аудио запросов.

OpenAI хочет создать инструмент для создания музыки

Как сообщает издание The Information, новая технология может применяться для добавления музыкального сопровождения к видео или, например, гитарной партии к уже записанному вокалу.

Пока неизвестно, когда инструмент будет представлен и будет ли он доступен как отдельный продукт, вроде Suno, интегрируется ли в ChatGPT или видеоприложение Sora.

По словам источника, OpenAI сотрудничает со студентами Джульярдской школы, помогающими с аннотацией музыкальных партитур для формирования учебного материала.

Ранее компания уже запускала модели генерации музыки, однако они явились к релизу ChatGPT.

Известно, что сейчас OpenAI занимается аудиомоделями, в частности, для преобразования текста в речь и наоборот.

