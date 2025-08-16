OpenAI потратит триллионы долларов на строительство дата-центров для развития ИИ

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил о намерении компании инвестировать "триллионы долларов" в создание инфраструктуры для развития искусственного интеллекта. Об этом он сообщил во время неформальной встречи с журналистами, отметив, что затраты на строительство дата-центров могут достичь таких масштабов уже в "недалеком будущем".

OpenAI построит новую инфраструктуру для развития ИИ

Альтман признал, что для реализации этого плана нужно отыскать новейшие денежные механизмы. По его словам, OpenAI работает над созданием нового финансового инструмента, позволяющего привлечь средства для вычислительных мощностей.

Он не исключает, что компания в будущем выйдет на биржу, хотя четких сроков не назвал.

В январе Альтман вместе с Масайоши Соном (SoftBank) и Ларри Эллисоном (Oracle) объявил о запуске проекта Stargate — четырехлетней инфраструктурной инициативы стоимостью 500 млрд дол. Однако теперь он говорит о значительно больших объемах инвестиций, чем предполагает Stargate.

Альтман сравнил современный инвестиционный ажиотаж вокруг ИИ с "дотком-пузырьком" 1990-х. Он считает, что в обоих случаях "умные люди" чрезмерно увлекались новыми технологиями, но эти технологии были "реальными" и оказали долгое влияние.

Альтман признал, что нынешние оценки некоторых стартапов являются "иррациональными" и "сумасшедшими", и предупредил, что кто-то на этом "прогорит". В то же время он убежден, что общество не пожалеет о масштабных инвестициях в ИИ. Поделиться

Сэм Альтман стал одним из главных движителей интереса инвесторов к искусственному интеллекту. Когда OpenAI выпустила ChatGPT в конце 2022 года, это повлекло за собой настоящий бум: технологические компании и стартапы начали вкладывать миллиарды в специалистов, чипы и дата-центры, чтобы создать подобные продукты.

Теперь глава OpenAI заявляет, что, хотя компания и потратит большие суммы на развитие инфраструктуры, он убежден, что со временем это принесет OpenAI огромную прибыль.

Альтман также подтвердил, что OpenAI рассматривает возможность покупки браузера Chrome, если Google будет вынуждена его продать. Кроме того, он планирует инвестировать в компанию Merge Labs, занимающуюся разработкой мозговых имплантов.