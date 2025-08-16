OpenAI витратить трильйони доларів на будівництво дата-центрів для розвитку ШІ

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив про намір компанії інвестувати "трильйони доларів" у створення інфраструктури для розвитку штучного інтелекту. Про це він повідомив під час неформальної зустрічі з журналістами, зазначивши, що витрати на будівництво дата-центрів можуть сягнути таких масштабів уже в "недалекому майбутньому".

OpenAI побудує нову інфраструктуру для розвитку ШІ

Альтман визнав, що для реалізації цього плану необхідно знайти нові фінансові механізми. За його словами, OpenAI працює над створенням нового фінансового інструменту, який дозволить залучити кошти для обчислювальних потужностей.

Він не виключає, що компанія в майбутньому вийде на біржу, хоча точних термінів не назвав.

У січні Альтман разом із Масайоші Соном (SoftBank) та Ларрі Еллісоном (Oracle) оголосив про запуск проєкту Stargate — чотирирічної інфраструктурної ініціативи вартістю 500 млрд дол. Проте тепер він говорить про значно більші обсяги інвестицій, ніж передбачає Stargate.

Альтман порівняв сучасний інвестиційний ажіотаж навколо ШІ з "дотком-бульбашкою" 1990-х. Він вважає, що в обох випадках "розумні люди" надмірно захоплювалися новими технологіями, але ці технології були "реальними" й мали довготривалий вплив.

Альтман визнав, що нинішні оцінки деяких стартапів є "ірраціональними" та "божевільними", і попередив, що хтось на цьому "прогорить". Водночас він переконаний, що суспільство не пошкодує про масштабні інвестиції в ШІ. Поширити

Сем Альтман став одним із головних рушіїв інтересу інвесторів до штучного інтелекту. Коли OpenAI випустила ChatGPT наприкінці 2022 року, це спричинило справжній бум: технологічні компанії та стартапи почали вкладати мільярди в фахівців, чіпи та дата-центри, щоб створити схожі продукти.

Тепер голова OpenAI заявляє, що хоч компанія і витратить великі суми на розвиток інфраструктури, він переконаний, що з часом це принесе OpenAI величезний прибуток.

Альтман також підтвердив, що OpenAI розглядає можливість придбання браузера Chrome, якщо Google буде змушена його продати. Окрім того, він планує інвестувати в компанію Merge Labs, яка займається розробкою мозкових імплантів.