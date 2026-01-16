OpenAI створила ChatGPT Translate — як він працює
OpenAI створила ChatGPT Translate — як він працює

Джерело:  Межа

Компанія OpenAI представила ChatGPT Translate. Що важливо розуміти, йдеться про окремий вебсервіс для перекладу, який стане новим серйозним конкурентом для Google Translate.

Головні тези:

  • Є вбудована функція, яка дозволяє керувати стилем перекладу за допомогою готових пресетів.
  • Окремого мобільного застосунку ChatGPT Translate поки ще не запустили.

Що відомо про ChatGPT Translate

За словами розробників, наразі ChatGPT Translate здатен працювати з понад 50 мовами.

Користувачі мережі одразу звернули увагу на те, що він має інтерфейс, подібний до Google Translate: два текстові поля для введення оригіналу та перегляду перекладу, а також меню вибору мов.

Варто також зазначити, що сервіс може перекласти з української на будь-яку мову, проте навпаки — поки ні.

ChatGPT Translate озброєний бонусною функцією — можна керувати стилем перекладу за допомогою готових пресетів, зокрема "природний", "академічний" або "діловий" чи "як для дитини".

На відміну від Google Translate, який дозволяє перекладати документи, зображення та цілі вебсторінки, ChatGPT Translate наразі повноцінно працює лише з текстом. На десктопній версії доступний виключно текстовий ввід, тоді як у мобільних браузерах можна також використовувати голосовий ввід. Підтримка перекладу зображень заявлена, але на момент запуску ще недоступна.

Що також важливо розуміти, окремого мобільного застосунку ChatGPT Translate поки що не існує.

Фото: скриншот

