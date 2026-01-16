OpenAI создала ChatGPT Translate — как он работает
OpenAI создала ChatGPT Translate — как он работает

Что известно о ChatGPT Translate
Читати українською
Источник:  Межа

Компания OpenAI представила ChatGPT Translate. Что важно понимать, речь идет об отдельном веб-сервисе для перевода, который станет новым серьезным конкурентом для Google Translate.

Главные тезисы

  • Есть встроенная функция, позволяющая управлять стилем перевода с помощью готовых пресетов.
  • Отдельное мобильное приложение ChatGPT Translate пока еще не запущено.

Что известно о ChatGPT Translate

По словам разработчиков, в настоящее время ChatGPT Translate способен работать с более чем 50 языками.

Пользователи сети обратили внимание на то, что он имеет интерфейс, похожий на Google Translate: два текстовых поля для ввода оригинала и просмотра перевода, а также меню выбора языков.

Следует также отметить, что сервис может перевести с украинского на любой язык, однако наоборот — пока нет.

ChatGPT Translate вооружен бонусной функцией — можно управлять стилем перевода с помощью готовых пресетов, в частности "естественный", "академический" или "деловой" или "как для ребенка".

В отличие от Google Translate, позволяющего переводить документы, изображения и целые вебстраницы, ChatGPT Translate в настоящее время полноценно работает только с текстом. На десктопной версии доступен только текстовый ввод, в то время как в мобильных браузерах можно использовать голосовой ввод. Поддержка перевода изображений заявлена, но на момент запуска еще недоступна.

Что также важно понимать, отдельного мобильного приложения ChatGPT Translate пока не существует.

Фото: скриншот

