Оперу GAIA-24 про підрив РФ Каховської ГЕС покажуть у Венеції

Українську оперу GAIA-24 покажуть у Венеції

Опера GAIA-24 мовить про те, які руйнівні наслідки спричинив російський підрив Каховської ГЕС 6 червня 2023 року.

Розумейко і Григорів у своєму музичному творі звертаються до Геї — давньогрецької богині Землі, а також до наукової теорії, що виникла в 1980-х, згідно з якою наша планета — живий саморегульований організм. Поширити

Анастасія Мануляк, керівниця напряму "Візуальне мистецтво" Українського інституту говорить, що УІ вже вдруге співорганізовує український павільйон на Венеційській бієнале, ба більше — робить це вдруге від початку повномасштабної війни.

Цьогоріч публічна програма зосереджена навколо тем землі та води. Оперу поставлять у просторі середньовічної церкви Сан-Лоренцо у Венеції. Те, що місто стоїть на воді, додає символіки про досвіди війни та виклики.

Опера має на меті поєднати людське тіло й театральну сцену в єдиному музично-театральному ритуалі. Постанова складається з трьох актів. У першому — Songs of Mother Earth — звучатиме музика народів світу. У другій частині — Cabaret Metastasis — сцени створені на основі пластики оголеного тіла. У третій частині — Dance for Mother Earth — відбудеться карнавал музичних жанрів, який міститиме все від репу до народних пісень. Опера GAIA-24 триватиме близько 90 хвилин.

Музичний твір представили в Києві у травні 2024 року, пізніше з ним рушили в нідерландський Роттердам, а потім — у Відень. Після дійства у Венеції оперу зіграють у Берліні.

GAIA-24 має жанрове визначення «Opera del Mondo». Опера, яку ми почали робити на березі Дніпра на лінії фронту і яка відбула свої прем'єри в Києві, у місті-порту Роттердам та на березі Дунаю у Відні у вересні, у той час, коли всю Європу охопили повені, рухається далі своїми водяними маршрутами. Цього разу в напрямку венеційської лагуни, вода якої така ж зелена, як і в Дніпрі між Запоріжжям та Херсоном, — говорив композитор Ілля Разумейко. Поширити

Український павільйон на Венеційській бієнале: що відомо

Публічна програма 2024 року організована Українським інститутом у партнерстві з Українським павільйоном на 60-й Міжнародній художній виставці Венеційській бієнале, Goethe-Institut в Україні, ERSTE Foundation, TBA21–Academy’s Ocean Space, лабораторією сучасної опери OPERA APERTA та агенцією proto produkciia, за підтримки ініціативи Museums for Ukraine.

60-та Венеційська бієнале триватиме до 24 листопада 2024 року.

Її куратор, бразилієць Адріано Педроса, вибрав основною темою висловів «Іноземці всюди».