Оперу GAIA-24 о подрыве РФ Каховской ГЭС покажут в Венеции

Украинскую оперу GAIA-24 покажут в Венеции

Опера GAIA-24 говорит о том, какие разрушительные последствия повлек за собой российский подрыв Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.

Разумейко и Григоров в своем музыкальном произведении обращаются к Гее — древнегреческой богине Земли, а также к научной теории, возникшей в 1980-х, согласно которой наша планета — живой саморегулируемый организм. Поделиться

Анастасия Мануляк, руководитель направления "Визуальное искусство" Украинского института говорит, что УИ уже во второй раз соорганизует украинский павильон на Венецианской биеннале, более того, делает это во второй раз с начала полномасштабной войны.

В этом году публичная программа сосредоточена вокруг тем земли и воды. Оперу поставят в средневековой церкви Сан-Лоренцо в Венеции. То, что город стоит на воде, добавляет символики об опытах войны и вызовах.

Цель оперы — совместить человеческое тело и театральную сцену в едином музыкально-театральном ритуале. Постановление состоит из трех актов. В первом — Songs of Mother Earth — будет звучать музыка народов мира. Во второй части — Cabaret Metastasis — сцены созданы на основе пластики обнаженного тела. В третьей части — Dance for Mother Earth — состоится карнавал музыкальных жанров, который будет содержать все от рэпа до народных песен. Опера GAIA-24 продлится около 90 минут.

Музыкальное произведение представили в Киеве в мае 2024 года, позже с ним отправились в нидерландский Роттердам, а затем в Вену. После действа в Венеции оперу сыграют в Берлине.

GAIA-24 имеет жанровое определение "Opera del Mondo". Опера, которую мы начали делать на берегу Днепра на линии фронта и отбывшая свои премьеры в Киеве, в городе-порту Роттердам и на берегу Дуная в Вене в сентябре, в то время, когда всю Европу охватили наводнения, двигается дальше своими водяными маршрутами. На этот раз в направлении венецианской лагуны, вода которой такая же зеленая, как и в Днепре между Запорожьем и Херсоном, — говорил композитор Илья Разумейко. Поделиться

Украинский павильон на Венецианской биеннале: что известно

Публичная программа 2024 года организована Украинским институтом в партнерстве с Украинским павильоном на 60-й Международной художественной выставке Венецианской биеннале, Goethe-Institut в Украине, ERSTE Foundation, TBA21–Academy's Ocean Space, лабораторией современной оперы и TA Museums for Ukraine.

60-я Венецианская биеннале продлится до 24 ноября 2024 года.

Ее куратор, бразилиец Адриано Педроса, избрал основной темой изречений «Иностранцы повсюду».