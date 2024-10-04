Оперу GAIA-24 о подрыве РФ Каховской ГЭС покажут в Венеции

Оперу GAIA-24 украинских композиторов Романа Григорива и Ильи Разумейко сыграют 26 октября на Венецианской биеннале. Спектакль завершит публичную программу украинского павильона, организованную Украинским институтом.
Главные тезисы
- Опера GAIA-24 затрагивает темы духовности, экологии и войны через призму российского подрыва Каховской ГЭС.
- Спектакль объединяет музыкальные жанры и пластику обнаженного тела, представленный в средневековой церкви Сан-Лоренцо в символичной Венеции.
- Музыкально-театральный ритуал оперы включает три акта, в каждом из которых звучат различные музыкальные стили, начиная от музыки народов мира и заканчивая рэпом и народными песнями.
Украинскую оперу GAIA-24 покажут в Венеции
Опера GAIA-24 говорит о том, какие разрушительные последствия повлек за собой российский подрыв Каховской ГЭС 6 июня 2023 года.
Анастасия Мануляк, руководитель направления "Визуальное искусство" Украинского института говорит, что УИ уже во второй раз соорганизует украинский павильон на Венецианской биеннале, более того, делает это во второй раз с начала полномасштабной войны.
В этом году публичная программа сосредоточена вокруг тем земли и воды. Оперу поставят в средневековой церкви Сан-Лоренцо в Венеции. То, что город стоит на воде, добавляет символики об опытах войны и вызовах.
Цель оперы — совместить человеческое тело и театральную сцену в едином музыкально-театральном ритуале. Постановление состоит из трех актов. В первом — Songs of Mother Earth — будет звучать музыка народов мира. Во второй части — Cabaret Metastasis — сцены созданы на основе пластики обнаженного тела. В третьей части — Dance for Mother Earth — состоится карнавал музыкальных жанров, который будет содержать все от рэпа до народных песен. Опера GAIA-24 продлится около 90 минут.
Музыкальное произведение представили в Киеве в мае 2024 года, позже с ним отправились в нидерландский Роттердам, а затем в Вену. После действа в Венеции оперу сыграют в Берлине.
Украинский павильон на Венецианской биеннале: что известно
Публичная программа 2024 года организована Украинским институтом в партнерстве с Украинским павильоном на 60-й Международной художественной выставке Венецианской биеннале, Goethe-Institut в Украине, ERSTE Foundation, TBA21–Academy's Ocean Space, лабораторией современной оперы и TA Museums for Ukraine.
60-я Венецианская биеннале продлится до 24 ноября 2024 года.
Ее куратор, бразилиец Адриано Педроса, избрал основной темой изречений «Иностранцы повсюду».
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