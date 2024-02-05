Російська влада не хоче допускати до президентських виборів опозиційного кандидата Бориса Надєждіна, який закликає до припинення розв'язаної злочинної війни проти України.

Що відомо про опозиціонера Надеждіна та його заклики до миру з Україною

Надеждін заявляє, що представники робочої групи ЦВК РФ заявили про 15% брак підписів на його підтримку.

При цьому умови допуску до виборів дозволяють мати не менше 5% браку у підписах.

Ми плануємо відбивати підписи. Нам достатньо відбити приблизно 4500 підписів із 9209, визнаних недійсними. Якщо центрвиборчком відмовить мені в реєстрації, я оскаржу рішення у верховному суді, - зазначає Надеждін. Поширити

При цьому російські ЗМІ повідомляють, що замглави ЦВК РФ нібито вже прокоментував ситуацію.

Він наче заявив, що підписи на підтримку Надеждіна залишали люди, яких не має в живих.

Зазначимо, у власні передвиборчій програмі опозиціонер пообіцяв від початку вступу на президентську посаду провести переговори з Україною стосовно припинення розв’язаної Кремлем злочинної війни.

Він також пообіцяв звільнити політичних в’язнів Кремля Олексія Навального та Іллю Яшина.

Що відомо про ставлення росіян до опозиціонера Надеждіна

За інформацією російських ЗМІ, росіяни у багатьох містах вишукувались у чергу, щоб поставити підписи на підтримку висування опозиційного кандидата Бориса Надеждіна, який обіцяє припинити розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.

16 січня було зареєстровано менше 13 тисяч підписів, а вже вчора - понад 83 тисячі. При цьому частина опозиціонерів вважає, що Надєждін є узгодженим з Кремлем кандидатом.

Раніше голосувати за нього закликала Катерина Дунцова, якій російська ЦВК відмовила у висуненні, Максим Кац, Михайло Ходорковський, Любов Соболь та Іван Жданов.

Вони кажуть росіянам, що для них голос за Надєждіна - єдиний безпечний спосіб висловити свою антивоєнну позицію.

Зокрема, Надеждін заявляє про необхідність зупинити злочинну війну проти України, оскільки жодна з поставлених цілей не була досягнута і прагнення перемоги може зруйнувати Росію.

Надєждін каже, що після перемоги на виборах відразу запропонує Україні перемир'я для припинення вогню.