Путін перед виборами в РФ шукає підтримки у "глубінного народу" — ГУР

Проведення всеросійського форуму "Малая родіна – сіла Россії" у січні 2024 року – одна із показових ілюстрацій спроби режиму знизити суспільну напругу та виправдати злочинні дії Москви в Україні. На цьому форумі, за даними ГУР, Путін дав обіцянки виділити регіонам грошей на розвиток: газифікацію, дороги, лікарні, школи.

Путін перед виборами президента в РФ “пішов у народ”

У межах підготовки до виборів в Росії кремлівські технологи реалізовують кампанію, спрямовану на укладення нового соціального договору, який планує укласти глава Кремля Володимир Путін із населенням РФ.

Про це заявив представник ГУР Андрій Черняк.

Невтішне тло так званої виборчої кампанії у Кремлі вирішили "підмалювати" шляхом походу Путіна на контакт із так званим "ґлубінним народом" - представниками місцевого самоврядування, – пояснив він. Поширити

Розвідник зазначив, що через відсутність результатів на фронті, а також спричинені війною проти України міжнародну ізоляцію та економічні труднощі рівень життя населення в РФ та підтримка продовження бойових дій впали.

Проведення всеросійського форуму "Малая родіна - сіла Россії" у січні 2024 року є спробою режиму знизити суспільну напругу та виправдати злочинні дії агресивної Москви, – додав Черняк. Поширити

На цьому форумі, за даними ГУР, Путін дав обіцянки виділити регіонам грошей на розвиток (газифікацію, дороги, лікарні, школи), а також "штовхав" риторику про:

підтримку учасників так званої "СВО";

"перемоги" Росії;

"неефективні" санкції;

"згуртованість" народу.

Головні завдання російської диктатури у нинішніх умовах, як зазначив Черняк: заспокоїти населення, зберегти повну суспільну підтримку війни проти України та не допустити дестабілізації всередині Росії, ознаки якої стає дедалі важче приховати.

При цьому, реалізацію внутрішньої політики, спрямованої на утримання контролю над ситуацією та уникнення соціального "вибуху" під час електорального циклу, Кремль покладає як на силовиків, так і на представників муніципалітетів, яких на Росії – близько 7% від усіх виборців.

Президентські вибори-2024 у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні – з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня глава Кремля Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.