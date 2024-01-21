Путин перед выборами в РФ ищет поддержки у "глубинного народа" — ГУР
Категория
Мир
Дата публикации

Путин перед выборами в РФ ищет поддержки у "глубинного народа" — ГУР

Путин
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Источник:  РБК Украина

Проведение всероссийского форума "Малая родина – сила России" в январе 2024 года – одна из показательных иллюстраций попытки режима снизить общественное напряжение и оправдать преступные действия Москвы в Украине. На этом форуме, по данным ГУР, Путин дал обещания выделить регионам деньги на развитие: газификацию, дороги, больницы, школы.

Путин перед выборами президента в РФ "пошел в народ"

В рамках подготовки к выборам в России кремлевские технологи реализуют кампанию, направленную на заключение нового социального договора, который планирует заключить глава Кремля Владимир Путин с населением РФ.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Черняк.

Неутешительный фон так называемой избирательной кампании в Кремле решили "подрисовать" походом Путина на контакт с так называемым "глубинным народом" – представителями местного самоуправления, – пояснил он.

Разведчик отметил, что из-за отсутствия результатов на фронте, а также вызванной войной против Украины международной изоляции и экономических трудностей уровень жизни населения в РФ и поддержка продолжения боевых действий упали.

Проведение всероссийского форума "Малая родина – сила России" в январе 2024 года – попытка режима снизить общественное напряжение и оправдать преступные действия агрессивной Москвы, – добавил Черняк.

На этом форуме, по данным ГУР, Путин дал обещания выделить регионам денег на развитие (газификации, дороги, больницы, школы), а также "толкал" риторику про:

  • поддержку участников так называемой "СВО";

  • "победы" России;

  • "неэффективные" санкции;

  • "сплоченность" народа.

Главные задачи российской диктатуры в нынешних условиях, как отметил Черняк: успокоить население, сохранить полную общественную поддержку войны против Украины и не допустить дестабилизации внутри России, признаки которой становится все труднее скрыть.

При этом реализацию внутренней политики, направленной на удержание контроля над ситуацией и избегание социального "взрыва" во время электорального цикла, Кремль возлагает как на силовиков, так и на представителей муниципалитетов, которых в России – около 7% всех избирателей.

Президентские выборы-2024 в России

В России выборы президента продлятся три дня – с 15 по 17 марта 2024 года. 8 декабря глава Кремля Владимир Путин официально заявил о намерении снова переизбираться.

Как писало Reuters, в таком случае Путин сможет оставаться у власти, по меньшей мере, до 2030 года. Причем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

Оккупанты в рамках подготовки к выборам уже начали завозить "агитаторов" на временно оккупированные территории Украины.

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