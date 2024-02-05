Российские власти не хотят допускать к президентским выборам оппозиционного кандидата Бориса Надеждина, призывающего к прекращению развязанной преступной войны против Украины.
Что известно об оппозиционере Надеждине и его призывах к миру с Украиной
Надеждин заявляет, что представители рабочей группы ЦИК РФ заявили о 15% нехватке подписей в его поддержку.
При этом условия допуска к выборам позволяют иметь не менее 5% брака в подписях.
При этом российские СМИ сообщают , что замглавы ЦИК РФ якобы уже прокомментировал ситуацию.
Он словно заявил, что подписи в поддержку Надеждина оставляли люди, которых нет в живых.
Отметим, в собственных предвыборных программах оппозиционер пообещал с начала вступления на президентский пост провести переговоры с Украиной о прекращении развязанной Кремлем преступной войны.
Он также пообещал освободить политических заключенных Кремля Алексея Навального и Илью Яшина.
Что известно об отношении россиян к оппозиционеру Надеждину
По информации российских СМИ, россияне во многих городах выискивались в очередь, чтобы поставить подписи в поддержку выдвижения оппозиционного кандидата Бориса Надеждина, обещающего прекратить развязанную Кремлем преступную войну против Украины.
16 января было зарегистрировано менее 13 тысяч подписей, а уже вчера – более 83 тысяч. При этом часть оппозиционеров считает, что Надеждин является согласованным с Кремлем кандидатом.
Ранее голосовать за него призвала Екатерина Дунцова, которой российский ЦИК отказал в выдвижении, Максим Кац, Михаил Ходорковский, Любовь Соболь и Иван Жданов.
Они говорят россиянам, что для них голос за Надеждина – единственный безопасный способ выразить свою антивоенную позицию.
В частности, Надеждин заявляет о необходимости остановить преступную войну против Украины, поскольку ни одна из поставленных целей не была достигнута и стремление победы может разрушить Россию.
Надеждин говорит, что после победы на выборах сразу предложит Украине перемирие для прекращения огня.
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