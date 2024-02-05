Оппозиционный российский кандидат заявил о попытке не допустить его до выборов
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Политика
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Оппозиционный российский кандидат заявил о попытке не допустить его до выборов

Борис Надеждин
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Источник:  online.ua

Российские власти не хотят допускать к президентским выборам оппозиционного кандидата Бориса Надеждина, призывающего к прекращению развязанной преступной войны против Украины.

Что известно об оппозиционере Надеждине и его призывах к миру с Украиной

Надеждин заявляет, что представители рабочей группы ЦИК РФ заявили о 15% нехватке подписей в его поддержку.

При этом условия допуска к выборам позволяют иметь не менее 5% брака в подписях.

Мы планируем отражать подписи. Нам достаточно отразить около 4500 подписей из 9209, признанных недействительными. Если центризбирком откажет мне в регистрации, я обжалую решение в Верховном суде, - отмечает Надеждин.

При этом российские СМИ сообщают , что замглавы ЦИК РФ якобы уже прокомментировал ситуацию.

Он словно заявил, что подписи в поддержку Надеждина оставляли люди, которых нет в живых.

Отметим, в собственных предвыборных программах оппозиционер пообещал с начала вступления на президентский пост провести переговоры с Украиной о прекращении развязанной Кремлем преступной войны.

Он также пообещал освободить политических заключенных Кремля Алексея Навального и Илью Яшина.

Что известно об отношении россиян к оппозиционеру Надеждину

По информации российских СМИ, россияне во многих городах выискивались в очередь, чтобы поставить подписи в поддержку выдвижения оппозиционного кандидата Бориса Надеждина, обещающего прекратить развязанную Кремлем преступную войну против Украины.

16 января было зарегистрировано менее 13 тысяч подписей, а уже вчера – более 83 тысяч. При этом часть оппозиционеров считает, что Надеждин является согласованным с Кремлем кандидатом.

Ранее голосовать за него призвала Екатерина Дунцова, которой российский ЦИК отказал в выдвижении, Максим Кац, Михаил Ходорковский, Любовь Соболь и Иван Жданов.

Они говорят россиянам, что для них голос за Надеждина – единственный безопасный способ выразить свою антивоенную позицию.

В частности, Надеждин заявляет о необходимости остановить преступную войну против Украины, поскольку ни одна из поставленных целей не была достигнута и стремление победы может разрушить Россию.

Надеждин говорит, что после победы на выборах сразу предложит Украине перемирие для прекращения огня.

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