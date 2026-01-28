Орбан марить "щоденними погрозами" від України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито "щоденні погрози" з боку України та пов’язав їх із наближенням виборів в Угорщині.

Орбан звинуватив Україну у “передвиборчих маніпуляціях”

Заяву прем’єра опублікував у соцмережах речник угорського уряду Золтан Ковач.

За словами Орбана, тиск нібито здійснюється з боку українського керівництва і триватиме до дня голосування. Він стверджує, що мета таких дій — вплинути на внутрішню політику Угорщини та домогтися зміни влади в країні, аби вона була більш лояльна до українців.

Так буде продовжуватися до виборів. Вони хочуть, щоб в Угорщині була проукраїнська влада, тому атакують членів мого уряду, включно з міністром закордонних справ Петером Сійярто і мною. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Орбан стверджує, що погрози нібито надходять безпосередньо з України — від президента Володимира Зеленського, очільника МЗС Андрія Сибіги, а також українських спецслужб. Конкретних доказів своїх слів угорський прем’єр не навів.

🛑 @PM_ViktorOrban: There are daily threats from Ukraine, from @ZelenskyyUa, @andrii_sybiha and their secret services. This will continue until the elections. They want a pro-Ukrainian government in Hungary and are targeting members of my government, including @FM_Szijjarto and… pic.twitter.com/EcVYiS6B2S — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 28, 2026

Заява Орбана пролунала на тлі напружених відносин між Києвом і Будапештом, які останнім часом неодноразово загострювалися через позицію Угорщини щодо війни Росії проти України та санкційної політики ЄС.