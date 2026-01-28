Орбан марить "щоденними погрозами" від України

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про нібито "щоденні погрози" з боку України та пов’язав їх із наближенням виборів в Угорщині.
Головні тези:
- Віктор Орбан заявив про щоденний тиск зі сторони України перед виборами в Угорщині.
- Прем'єр-міністр Угорщини пов'язав погрози з намірами вплинути на внутрішню політику своєї країни.
Орбан звинуватив Україну у “передвиборчих маніпуляціях”
Заяву прем’єра опублікував у соцмережах речник угорського уряду Золтан Ковач.
За словами Орбана, тиск нібито здійснюється з боку українського керівництва і триватиме до дня голосування. Він стверджує, що мета таких дій — вплинути на внутрішню політику Угорщини та домогтися зміни влади в країні, аби вона була більш лояльна до українців.
Орбан стверджує, що погрози нібито надходять безпосередньо з України — від президента Володимира Зеленського, очільника МЗС Андрія Сибіги, а також українських спецслужб. Конкретних доказів своїх слів угорський прем’єр не навів.
🛑 @PM_ViktorOrban: There are daily threats from Ukraine, from @ZelenskyyUa, @andrii_sybiha and their secret services. This will continue until the elections. They want a pro-Ukrainian government in Hungary and are targeting members of my government, including @FM_Szijjarto and… pic.twitter.com/EcVYiS6B2S— Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 28, 2026
Заява Орбана пролунала на тлі напружених відносин між Києвом і Будапештом, які останнім часом неодноразово загострювалися через позицію Угорщини щодо війни Росії проти України та санкційної політики ЄС.
