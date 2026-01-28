Орбан грезит "ежедневными угрозами" от Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы "ежедневных угрозах" со стороны Украины и связал их с приближением выборов в Венгрии.

Орбан обвинил Украину в "предвыборных манипуляциях"

Заявление премьера опубликовал в соцсетях спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

По словам Орбана, давление якобы осуществляется со стороны украинского руководства и будет продолжаться до дня голосования. Он утверждает, что цель таких действий — повлиять на внутреннюю политику Венгрии и добиться смены власти в стране, чтобы она была более лояльна к украинцам.

Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии были проукраинские власти, поэтому атакуют членов моего правительства, включая министра иностранных дел Петера Сийярто и меня. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Орбан утверждает, что угрозы якобы поступают непосредственно из Украины — от президента Владимира Зеленского, главы МИД Андрея Сибиги, а также украинских спецслужб. Конкретных доказательств своих слов венгерский премьер не привел.

🛑 @PM_ViktorOrban: There are daily threats from Ukraine, from @ZelenskyyUa, @andrii_sybiha and their secret services. This will continue until the elections. They want a pro-Ukrainian government in Hungary and are targeting members of my government, including @FM_Szijjarto and… pic.twitter.com/EcVYiS6B2S — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) January 28, 2026

Заявление Орбана прозвучало на фоне напряженных отношений между Киевом и Будапештом, которые в последнее время неоднократно обострялись из-за позиции Венгрии по поводу войны России против Украины и санкционной политики ЕС.