Орбан грезит "ежедневными угрозами" от Украины
Орбан грезит "ежедневными угрозами" от Украины

Орбан
Читати українською
Источник:  online.ua

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о якобы "ежедневных угрозах" со стороны Украины и связал их с приближением выборов в Венгрии.

Главные тезисы

  • Виктор Орбан заявил о ежедневных угрозах и давлении со стороны Украины перед выборами в Венгрии.
  • Премьер-министр связал угрозы с намерениями повлиять на внутреннюю политику своей страны, обвинив Украину в предвыборных манипуляциях.

Орбан обвинил Украину в "предвыборных манипуляциях"

Заявление премьера опубликовал в соцсетях спикер венгерского правительства Золтан Ковач.

По словам Орбана, давление якобы осуществляется со стороны украинского руководства и будет продолжаться до дня голосования. Он утверждает, что цель таких действий — повлиять на внутреннюю политику Венгрии и добиться смены власти в стране, чтобы она была более лояльна к украинцам.

Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии были проукраинские власти, поэтому атакуют членов моего правительства, включая министра иностранных дел Петера Сийярто и меня.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Орбан утверждает, что угрозы якобы поступают непосредственно из Украины — от президента Владимира Зеленского, главы МИД Андрея Сибиги, а также украинских спецслужб. Конкретных доказательств своих слов венгерский премьер не привел.

Заявление Орбана прозвучало на фоне напряженных отношений между Киевом и Будапештом, которые в последнее время неоднократно обострялись из-за позиции Венгрии по поводу войны России против Украины и санкционной политики ЕС.

