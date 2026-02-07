Орбан нахабно звинуватив ЄС та НАТО у підготовці Європи до "великої війни"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із низкою нічим не підкріплених заяв, звинувативши керівництво Європейського Союзу та НАТО у свідомій підготовці Європи до повномасштабної війни.
Головні тези:
- Віктор Орбан звинуватив ЄС та НАТО у підготовці Європи до війни та заявив, що Брюссель має план на вступ до війни до 2030 року.
- Орбан також намагається попередити про можливі небезпеки для Угорщини, заявивши, що Україна намагається "викрасти" гроші на користь себе.
Орбан накинувся зі звинуваченнями на ЄС та НАТО
Про це він сказав, виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей.
Під час свого виступу Орбан оголосив, що Брюссель уже розробив "план", згідно з яким ЄС вступить у війну до 2030 року.
Він мав на увазі парламентські вибори в Угорщині 12 квітня.
Орбан також звинуватив ЄС у намірах примусити усіх європейців воювати в Україні.
Якщо на території України з'явиться хоча б один військовий ЄС без угоди з росіянами, це означатиме, що ми вступили у війну. А керівництво ЄС не задовольниться тим, що тільки половина союзу піде на війну, Брюссель буде тиснути, щоб усі держави-члени взяли участь у війні.
Він також заявив, що найбільша загроза для Угорщини зараз – це "крадіжка" угорських грошей на користь України.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-