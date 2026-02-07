Орбан нахабно звинуватив ЄС та НАТО у підготовці Європи до "великої війни"
Орбан нахабно звинуватив ЄС та НАТО у підготовці Європи до "великої війни"

Орбан
Джерело:  Index

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив із низкою нічим не підкріплених заяв, звинувативши керівництво Європейського Союзу та НАТО у свідомій підготовці Європи до повномасштабної війни.

Головні тези:

  • Віктор Орбан звинуватив ЄС та НАТО у підготовці Європи до війни та заявив, що Брюссель має план на вступ до війни до 2030 року.
  • Орбан також намагається попередити про можливі небезпеки для Угорщини, заявивши, що Україна намагається "викрасти" гроші на користь себе.

Орбан накинувся зі звинуваченнями на ЄС та НАТО

Про це він сказав, виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей.

Під час свого виступу Орбан оголосив, що Брюссель уже розробив "план", згідно з яким ЄС вступить у війну до 2030 року.

Реалізується план, згідно з яким Європейський Союз до 2030 року вступить у війну, і до цього готують населення Союзу. ЄС оголосив про перехід до військової економіки. Тому період 2026-2030 років буде найнебезпечнішим у нашому житті. 2026 рік – останні вибори перед війною, тому ми проводимо антивоєнні мітинги.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини

Він мав на увазі парламентські вибори в Угорщині 12 квітня.

Орбан також звинуватив ЄС у намірах примусити усіх європейців воювати в Україні.

Якщо на території України з'явиться хоча б один військовий ЄС без угоди з росіянами, це означатиме, що ми вступили у війну. А керівництво ЄС не задовольниться тим, що тільки половина союзу піде на війну, Брюссель буде тиснути, щоб усі держави-члени взяли участь у війні.

Він також заявив, що найбільша загроза для Угорщини зараз – це "крадіжка" угорських грошей на користь України.

Українці просять 1,5 трильйона доларів, серед яких є і наші гроші.

