Орбан цинічно назвав Україну ворогом Угорщини через російський газ

Орбан знову накинувся на Україну через російський газ

Про це він сказав, виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання .

За словами глави угорського уряду, Україна постійно вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевої російської енергії, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.

Будь-хто, хто це каже, є ворогом Угорщини, тому Україна — наш ворог. Віктор Орбан Прем’єр-міністр Угорщини

Він додав, що без зниження комунальних платежів витрати на комунальні послуги для угорських сімей зростуть на 1 мільйон форинтів на рік (це близько 2600 євро).

Орбан також сказав, що оскільки Україна є сусідом Угорщини, то з нею доведеться співпрацювати, але допускати її до членства у ЄС не можна.

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.