Орбан цинічно назвав Україну ворогом Угорщини через російський газ

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан нахабно заявив, що Україна є ворогом Угорщини.
Головні тези:
- Віктор Орбан називає Україну ворогом через вимоги отримання дешевої російської енергії, що загрожує угорським комунальним платежам.
- Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу, спробуючи оскаржити заборону імпорту російського газу в ЄС з метою захисту власних інтересів.
Орбан знову накинувся на Україну через російський газ
Про це він сказав, виступаючи на "антивоєнному мітингу" в місті Сомбатхей, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське видання .
За словами глави угорського уряду, Україна постійно вимагає від Брюсселя позбавити Угорщину дешевої російської енергії, що загрожує високими цінами на комунальні послуги для угорців.
Він додав, що без зниження комунальних платежів витрати на комунальні послуги для угорських сімей зростуть на 1 мільйон форинтів на рік (це близько 2600 євро).
Орбан також сказав, що оскільки Україна є сусідом Угорщини, то з нею доведеться співпрацювати, але допускати її до членства у ЄС не можна.
2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.
