Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто вважає чутки про скасування переговорів глави Держдепу США Марко Рубіо з очільником МЗС Росії Лавровим "зусиллями провоєнних кіл завадити проведенню саміту" Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Головні тези:
- Глава МЗС Угорщини активно шукає винних у тому, чому Рубіо та Лавров не можуть домовитися про зустріч.
- Рішення про переговори Путіна та Трампа досі не ухвалене.
Угорщина вигадала нову “теорія змови”
За словами угорського дипломата, одразу після рішення щодо проведення "мирного саміту" між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним у Будапешті "стало очевидно, що багато хто зробить все можливе, щоб завадити його проведенню".
Він також цинічно збрехав, що те саме відбувається напередодні майже кожного засідання Європейської Ради, перед ухваленням рішень про санкції або про Європейський фонд миру.
Як уже згадувалося, раніше низка медіа заявила, що зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклали.
Саме Трамп офіційно заявив, що рішення про його переговори з Путіним досі не ухвалене.
