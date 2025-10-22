Угорщина заявляє про спроби зірвати зустріч Трампа та Путіна

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто вважає чутки про скасування переговорів глави Держдепу США Марко Рубіо з очільником МЗС Росії Лавровим "зусиллями провоєнних кіл завадити проведенню саміту" Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Угорщина вигадала нову “теорія змови”

За словами угорського дипломата, одразу після рішення щодо проведення "мирного саміту" між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним у Будапешті "стало очевидно, що багато хто зробить все можливе, щоб завадити його проведенню".

Провоєнна політична еліта та їхні ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру, — вигадує глава МЗС Угорщини. Поширити

Він також цинічно збрехав, що те саме відбувається напередодні майже кожного засідання Європейської Ради, перед ухваленням рішень про санкції або про Європейський фонд миру.

Цього разу не буде ніяких змін. Доки саміт не відбудеться, очікуйте хвилю витоків інформації, фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться, — запевнив Петер Сійярто Поширити

From the moment the Peace Summit in Budapest was announced, it was obvious that many would do everything possible to stop it from happening.



The pro-war political elite and their media always behave this way before events that could prove decisive between war and peace.



It’s… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) October 21, 2025

Як уже згадувалося, раніше низка медіа заявила, що зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклали.