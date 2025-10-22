Угорщина заявляє про спроби зірвати зустріч Трампа та Путіна
Категорія
Політика
Дата публікації

Угорщина заявляє про спроби зірвати зустріч Трампа та Путіна

Петер Сійярто
Read in English
Джерело:  online.ua

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто вважає чутки про скасування переговорів глави Держдепу США Марко Рубіо з очільником МЗС Росії Лавровим "зусиллями провоєнних кіл завадити проведенню саміту" Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Головні тези:

  • Глава МЗС Угорщини активно шукає винних у тому, чому Рубіо та Лавров не можуть домовитися про зустріч.
  • Рішення про переговори Путіна та Трампа досі не ухвалене.

Угорщина вигадала нову “теорія змови”

За словами угорського дипломата, одразу після рішення щодо проведення "мирного саміту" між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним у Будапешті "стало очевидно, що багато хто зробить все можливе, щоб завадити його проведенню".

Провоєнна політична еліта та їхні ЗМІ завжди поводяться так перед подіями, які можуть виявитися вирішальними для війни чи миру, — вигадує глава МЗС Угорщини.

Він також цинічно збрехав, що те саме відбувається напередодні майже кожного засідання Європейської Ради, перед ухваленням рішень про санкції або про Європейський фонд миру.

Цього разу не буде ніяких змін. Доки саміт не відбудеться, очікуйте хвилю витоків інформації, фейкових новин та заяв про те, що він не відбудеться, — запевнив Петер Сійярто

Як уже згадувалося, раніше низка медіа заявила, що зустріч Марко Рубіо та Сергія Лаврова, що мала відбутися цього тижня, відклали.

Саме Трамп офіційно заявив, що рішення про його переговори з Путіним досі не ухвалене.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія планує виділити мільярди євро на допомогу Україні
Норвегія залишається на боці України
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Рада ЄС ухвалила поетапну відмову від імпорту газу РФ — відомі терміни
ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Гарантії безпеки для України. Зеленський анонсував важливу угоду
Володимир Зеленський
Зеленський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?