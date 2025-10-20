Рада ЄС ухвалила поетапну відмову від імпорту газу РФ — відомі терміни
Рада ЄС ухвалила поетапну відмову від імпорту газу РФ — відомі терміни

ЄС
Джерело:  online.ua

Євросоюз не планує відновлювати імпорт російського газу навіть у разі підписання мирного договору між Україною та РФ.

Головні тези:

  • Рада ЄС ухвалила рішення про відмову від імпорту російського газу з 1 січня 2026 року.
  • Євросоюз не планує відновлювати імпорт російського газу навіть у разі підписання мирного договору між Україною та РФ.
  • Діючі контракти на газ з Росією збережуть свою чинність до певних термінів, відповідно до ухвалених рішень Ради ЄС.

Євросоюз ухвалив історичне рішення щодо закупівлі російського газу

Про це заявив єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен.

20 жовтня Рада ЄС ухвалила поетапну відмову від імпорту російського газу з 1 січня 2026 року на основі пропозиції Єврокомісії. Єврокомісар назвав це рішення історичним.

Як зазначив Йоргенсен, це означає, що "навіть після укладення мирної угоди між Росією та Україною Європейський Союз буде імпортувати російські енергоносії".

На мій погляд, у майбутньому нам не слід імпортувати жодної молекули російських енергоносіїв, і це дуже, дуже важливий сигнал, який потрібно надіслати.

Нагадаємо, сьогодні Рада Євросоюзу затвердила план відмови від російського газу, обійшовши вето головних покупців її сировини Словаччину та Угорщину. Повна заборона на імпорт набуде чинності з 1 січня 2028 року.

Рада підтвердила, що імпорт російського газу буде заборонено з 1 січня 2026 року зі збереженням перехідного періоду для чинних контрактів.

Зокрема, короткострокові контракти, укладені до 17 червня 2025 року, можуть діяти до 17 червня 2026 року, а довгострокові — до 1 січня 2028 року.

Також відомо, що для країн без виходу до моря, таких як Угорщина та Словаччина, передбачено певні поступки.

