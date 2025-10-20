Совет ЕС принял поэтапный отказ от импорта газа РФ — известны сроки

Евросоюз не планирует возобновлять импорт российского газа даже в случае заключения мирного договора между Украиной и РФ.

Евросоюз принял историческое решение насчет импорта российского газа

Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

20 октября Совет ЕС принял поэтапный отказ от импорта российского газа с 1 января 2026 г. на основе предложения Еврокомиссии. Еврокомиссар назвал это решение историческим. Поделиться

Как отметил Йоргенсен, это означает, что "даже после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, Европейский Союз будет импортировать российские энергоносители".

На мой взгляд, в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей, и это очень важный сигнал, который нужно послать.

Напомним, сегодня Совет Евросоюза утвердил план отказа от российского газа, обойдя вето главных покупателей его сырья в Словакию и Венгрию. Полный запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2028 года.

Совет подтвердил, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов.

В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.