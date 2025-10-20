Совет ЕС принял поэтапный отказ от импорта газа РФ — известны сроки

Евросоюз не планирует возобновлять импорт российского газа даже в случае заключения мирного договора между Украиной и РФ.
Главные тезисы
- Совет ЕС принял решение об отказе от импорта российского газа с 1 января 2026 года, даже в случае заключения мирного договора между Украиной и РФ.
- Действующие контракты на газ с Россией сохранят свою силу до определенных сроков в соответствии с принятыми решениями Совета ЕС.
- Евросоюз планирует полный запрет на импорт российского газа с 1 января 2028 года, с сохранением переходного периода для действующих контрактов.
Евросоюз принял историческое решение насчет импорта российского газа
Об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.
Как отметил Йоргенсен, это означает, что "даже после заключения мирного соглашения между Россией и Украиной, Европейский Союз будет импортировать российские энергоносители".
На мой взгляд, в будущем нам не следует импортировать ни одной молекулы российских энергоносителей, и это очень важный сигнал, который нужно послать.
Напомним, сегодня Совет Евросоюза утвердил план отказа от российского газа, обойдя вето главных покупателей его сырья в Словакию и Венгрию. Полный запрет на импорт вступит в силу с 1 января 2028 года.
Совет подтвердил, что импорт российского газа будет запрещен с 1 января 2026 года с сохранением переходного периода для действующих контрактов.
В частности, краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.
