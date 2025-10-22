Венгрия заявляет о попытках сорвать встречу Трампа и Путина
Категория
Политика
Дата публикации

Венгрия заявляет о попытках сорвать встречу Трампа и Путина

Петер Сийярто
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто считает слухи об отмене переговоров главы Госдепа США Марко Рубио с главой МИД России Лавровым "усилиями провоенных кругов помешать проведению саммита" Дональда Трампа и Владимира Путина.

Главные тезисы

  • Глава МИД Венгрии активно ищет виновных, почему Рубио и Лавров не могут договориться о встрече.
  • Решение о переговорах Путина и Трампа до сих пор не принято.

Венгрия придумала новую "теория заговора"

По словам венгерского дипломата, сразу после решения о проведении "мирного саммита" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште "стало очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению".

Провоенная политическая элита и их СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими для войны или мира, — выдумывает глава МИД Венгрии.

Он также цинично соврал, что это происходит накануне почти каждого заседания Европейского Совета, перед принятием решений о санкциях или о Европейском фонде мира.

В этот раз не будет никаких изменений. Пока саммит не состоится, ожидайте волну утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится, — заверил Петер Сийярто.

Как уже упоминалось, ранее несколько медиа заявили, что предстоящую на этой неделе встречу Марко Рубио и Сергея Лаврова отложили.

Сам Трамп официально заявил, что решение о его переговорах с Путиным до сих пор не принято.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Норвегия планирует выделить миллиарды евро на помощь Украине
Норвегия остается на стороне Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Совет ЕС принял поэтапный отказ от импорта газа РФ — известны сроки
Совет ЕС принял поэтапный отказ от импорта газа РФ — известны сроки
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Зеленский анонсировал важное соглашение
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?