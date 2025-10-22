Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто считает слухи об отмене переговоров главы Госдепа США Марко Рубио с главой МИД России Лавровым "усилиями провоенных кругов помешать проведению саммита" Дональда Трампа и Владимира Путина.
Главные тезисы
- Глава МИД Венгрии активно ищет виновных, почему Рубио и Лавров не могут договориться о встрече.
- Решение о переговорах Путина и Трампа до сих пор не принято.
Венгрия придумала новую "теория заговора"
По словам венгерского дипломата, сразу после решения о проведении "мирного саммита" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште "стало очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению".
Он также цинично соврал, что это происходит накануне почти каждого заседания Европейского Совета, перед принятием решений о санкциях или о Европейском фонде мира.
Как уже упоминалось, ранее несколько медиа заявили, что предстоящую на этой неделе встречу Марко Рубио и Сергея Лаврова отложили.
Сам Трамп официально заявил, что решение о его переговорах с Путиным до сих пор не принято.
