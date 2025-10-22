Венгрия придумала новую "теория заговора"

По словам венгерского дипломата, сразу после решения о проведении "мирного саммита" между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Будапеште "стало очевидно, что многие сделают все возможное, чтобы помешать его проведению".

Провоенная политическая элита и их СМИ всегда ведут себя так перед событиями, которые могут оказаться решающими для войны или мира, — выдумывает глава МИД Венгрии. Поделиться

Он также цинично соврал, что это происходит накануне почти каждого заседания Европейского Совета, перед принятием решений о санкциях или о Европейском фонде мира.

В этот раз не будет никаких изменений. Пока саммит не состоится, ожидайте волну утечек информации, фейковых новостей и заявлений о том, что он не состоится, — заверил Петер Сийярто. Поделиться

Как уже упоминалось, ранее несколько медиа заявили, что предстоящую на этой неделе встречу Марко Рубио и Сергея Лаврова отложили.