Орбан цинично назвал Украину врагом Венгрии из-за российского газа

Орбан снова набросился на Украину из-за российского газа

Об этом он сказал, выступая на "антивенном митинге" в городе Сомбатхей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание.

По словам главы венгерского правительства, Украина постоянно требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевой российской энергии, что чревато высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.

Любой, кто это говорит, враг Венгрии, поэтому Украина — наш враг. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Он добавил, что без понижения коммунальных платежей расходы на коммунальные услуги для венгерских семей возрастут на 1 миллион форинтов в год (это около 2600 евро).

Орбан также сказал, что поскольку Украина соседствует с Венгрией, то с ней придется сотрудничать, но допускать ее к членству в ЕС нельзя.

2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью оспорить Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российского газа в ЕС.