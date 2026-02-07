Орбан цинично назвал Украину врагом Венгрии из-за российского газа

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан нагло заявил, что Украина является врагом Венгрии.
Главные тезисы
- Венгерский премьер-министр Виктор Орбан назвал Украину врагом страны из-за требований на получение дешевого российского газа, что может повлечь повышение коммунальных платежей для жителей Венгрии.
- Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью оспорить запрет на импорт российского газа в ЕС, защищая свои интересы.
Орбан снова набросился на Украину из-за российского газа
Об этом он сказал, выступая на "антивенном митинге" в городе Сомбатхей, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание.
По словам главы венгерского правительства, Украина постоянно требует от Брюсселя лишить Венгрию дешевой российской энергии, что чревато высокими ценами на коммунальные услуги для венгров.
Он добавил, что без понижения коммунальных платежей расходы на коммунальные услуги для венгерских семей возрастут на 1 миллион форинтов в год (это около 2600 евро).
Орбан также сказал, что поскольку Украина соседствует с Венгрией, то с ней придется сотрудничать, но допускать ее к членству в ЕС нельзя.
2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью оспорить Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российского газа в ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-