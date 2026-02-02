Венгрия судится с ЕС — не хочет отказываться от российского газа
Категория
Экономика
Дата публикации

Венгрия судится с ЕС — не хочет отказываться от российского газа

Венгрия
Читати українською

2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью оспорить Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российского газа в ЕС.

Главные тезисы

  • Венгрия подала иск в Суд ЕС против запрета на импорт российского газа, оспаривая Регламент REPowerEU.
  • Основные аргументы иска Венгрии заключаются в нарушении принципа энергетической солидарности и немотивированном введении запрета.

Венгрия судится с ЕС из-за российского газа

Венгрия хочет отменить запрет на импорт российского газа в ЕС через суд.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем блоге в соцсети Х.

Сегодня мы подали иск в Суд Европейского Союза, чтобы оспорить Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российских энергоносителей и требовать его аннулирования.

Он выделил три аргумента, на которых, по его словам, основывается иск.

  1. Импорт энергоносителей может быть запрещен только из-за санкций, требующих единодушия — этот регламент был принят под видом мероприятия торговой политики.

  2. Договоры ЕС четко отмечают, что каждое государство-член само выбирает свои источники и поставщики энергии.

  3. Принцип энергетической солидарности требует обеспечения безопасности поставки энергии всем государствам-членам: это решение явно нарушает этот принцип, безусловно, в случае Венгрии.

3 февраля становится действующим отказ ЕС от российского газа, первые контракты будут отменены с 25 апреля.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"С уважением ждем". Венгрия не собирается арестовывать Путина на встрече с Трампом
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия заявляет о попытках сорвать встречу Трампа и Путина
Петер Сийярто
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия будет судиться с ЕС из-за запрета импорта российского газа
Венгрия

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?