Венгрия судится с ЕС — не хочет отказываться от российского газа

2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью оспорить Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российского газа в ЕС.
Венгрия судится с ЕС из-за российского газа
Венгрия хочет отменить запрет на импорт российского газа в ЕС через суд.
Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем блоге в соцсети Х.
Он выделил три аргумента, на которых, по его словам, основывается иск.
Импорт энергоносителей может быть запрещен только из-за санкций, требующих единодушия — этот регламент был принят под видом мероприятия торговой политики.
Договоры ЕС четко отмечают, что каждое государство-член само выбирает свои источники и поставщики энергии.
Принцип энергетической солидарности требует обеспечения безопасности поставки энергии всем государствам-членам: это решение явно нарушает этот принцип, безусловно, в случае Венгрии.
3 февраля становится действующим отказ ЕС от российского газа, первые контракты будут отменены с 25 апреля.
