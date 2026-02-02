Венгрия судится с ЕС — не хочет отказываться от российского газа

2 февраля Венгрия подала иск в Суд Европейского Союза с целью оспорить Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российского газа в ЕС.

Венгрия судится с ЕС из-за российского газа

Венгрия хочет отменить запрет на импорт российского газа в ЕС через суд.

Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем блоге в соцсети Х.

Сегодня мы подали иск в Суд Европейского Союза, чтобы оспорить Регламент REPowerEU, запрещающий импорт российских энергоносителей и требовать его аннулирования. Поделиться

Он выделил три аргумента, на которых, по его словам, основывается иск.

Импорт энергоносителей может быть запрещен только из-за санкций, требующих единодушия — этот регламент был принят под видом мероприятия торговой политики. Договоры ЕС четко отмечают, что каждое государство-член само выбирает свои источники и поставщики энергии. Принцип энергетической солидарности требует обеспечения безопасности поставки энергии всем государствам-членам: это решение явно нарушает этот принцип, безусловно, в случае Венгрии.

3 февраля становится действующим отказ ЕС от российского газа, первые контракты будут отменены с 25 апреля.