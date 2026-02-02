Угорщина позивається до ЄС — не хоче відмовлятися від російського газу
Економіка
Угорщина позивається до ЄС — не хоче відмовлятися від російського газу

Угорщина

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Головні тези:

  • Угорщина звертається до Суду ЄС з позовом проти заборони на імпорт російського газу в Європейський Союз.
  • Міністр закордонних справ Угорщини вказав три аргументи позову, серед яких порушення принципу енергетичної солідарності та невмотивоване прийняття регламенту REPowerEU.

Угорщина судиться з ЄС через російський газ

Угорщина хоче скасувати заборону імпорту російського газу в ЄС через суд.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму блозі в соцмережі Х.

Сьогодні ми подали позов до Суду Європейського Союзу, щоб оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російських енергоносіїв, та вимагати його анулювання.

Він виділив три аргументи, на яких, за його словами, базується позов.

  1. Імпорт енергоносіїв може бути заборонений лише через санкції, які вимагають одностайності — натомість цей регламент був ухвалений під виглядом заходу торговельної політики.

  2. Договори ЄС чітко зазначають, що кожна держава-член сама обирає свої джерела та постачальників енергії.

  3. Принцип енергетичної солідарності вимагає забезпечення безпеки постачання енергії для всіх держав-членів: це рішення явно порушує цей принцип, безумовно, у випадку Угорщини.

3 лютого стає чинною відмова ЄС від російського газу, перші контракти скасують з 25 квітня.

