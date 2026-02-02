Угорщина позивається до ЄС — не хоче відмовлятися від російського газу

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.

Угорщина хоче скасувати заборону імпорту російського газу в ЄС через суд.

Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму блозі в соцмережі Х.

Сьогодні ми подали позов до Суду Європейського Союзу, щоб оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російських енергоносіїв, та вимагати його анулювання.

Today, we took legal action before the European Court of Justice to challenge the REPowerEU regulation banning the import of Russian energy and request its annulment.



Our case is based on three key arguments. First, energy imports can only be banned through sanctions, which… — Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 2, 2026

Він виділив три аргументи, на яких, за його словами, базується позов.

Імпорт енергоносіїв може бути заборонений лише через санкції, які вимагають одностайності — натомість цей регламент був ухвалений під виглядом заходу торговельної політики. Договори ЄС чітко зазначають, що кожна держава-член сама обирає свої джерела та постачальників енергії. Принцип енергетичної солідарності вимагає забезпечення безпеки постачання енергії для всіх держав-членів: це рішення явно порушує цей принцип, безумовно, у випадку Угорщини.

3 лютого стає чинною відмова ЄС від російського газу, перші контракти скасують з 25 квітня.