Угорщина позивається до ЄС — не хоче відмовлятися від російського газу

2 лютого Угорщина подала позов до Суду Європейського Союзу з метою оскаржити Регламент REPowerEU, який забороняє імпорт російського газу в ЄС.
Головні тези:
- Угорщина звертається до Суду ЄС з позовом проти заборони на імпорт російського газу в Європейський Союз.
- Міністр закордонних справ Угорщини вказав три аргументи позову, серед яких порушення принципу енергетичної солідарності та невмотивоване прийняття регламенту REPowerEU.
Угорщина судиться з ЄС через російський газ
Угорщина хоче скасувати заборону імпорту російського газу в ЄС через суд.
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у своєму блозі в соцмережі Х.
Today, we took legal action before the European Court of Justice to challenge the REPowerEU regulation banning the import of Russian energy and request its annulment.— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) February 2, 2026
Our case is based on three key arguments. First, energy imports can only be banned through sanctions, which…
Він виділив три аргументи, на яких, за його словами, базується позов.
Імпорт енергоносіїв може бути заборонений лише через санкції, які вимагають одностайності — натомість цей регламент був ухвалений під виглядом заходу торговельної політики.
Договори ЄС чітко зазначають, що кожна держава-член сама обирає свої джерела та постачальників енергії.
Принцип енергетичної солідарності вимагає забезпечення безпеки постачання енергії для всіх держав-членів: це рішення явно порушує цей принцип, безумовно, у випадку Угорщини.
3 лютого стає чинною відмова ЄС від російського газу, перші контракти скасують з 25 квітня.
