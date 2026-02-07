Орбан нагло обвинил ЕС и НАТО в подготовке Европы к "большой войне"
Орбан нагло обвинил ЕС и НАТО в подготовке Европы к "большой войне"

Орбан
Источник:  Index

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с рядом ничем не подкрепленных заявлений, обвинив руководство Европейского Союза и НАТО в сознательной подготовке Европы к полномасштабной войне.

Главные тезисы

  • Орбан обвинил ЕС и НАТО в подготовке Европы к войне до 2030 года.
  • Премьер-министр Венгрии выступил с обвинениями на “антивоенном митинге”.
  • Виктор Орбан предупреждает о возможных опасностях для Венгрии, связанных с Украиной.

Орбан набросился с обвинениями на ЕС и НАТО

Об этом он сказал, выступая на "антивенном митинге" в городе Сомбатхей.

В ходе своего выступления Орбан объявил, что Брюссель уже разработал "план", согласно которому ЕС вступит в войну до 2030 года.

Реализуется план, согласно которому Европейский Союз к 2030 г. вступит в войну, и к этому готовят население Союза. ЕС объявил о переходе в военную экономику. Поэтому период 2026-2030 годов будет самым опасным в нашей жизни. 2026 год — последние выборы перед войной, поэтому мы проводим антивоенные митинги.

Виктор Орбан

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии

Он подразумевал парламентские выборы в Венгрии 12 апреля.

Орбан также обвинил ЕС в намерениях заставить всех европейцев воевать в Украине.

Если на территории Украины появится хотя бы один военный ЕС без соглашения с россиянами, это означает, что мы вступили в войну. А руководство ЕС не удовлетворится тем, что только половина союза пойдет на войну, Брюссель будет давить, чтобы все государства-члены приняли участие в войне.

Он также заявил, что самая большая угроза для Венгрии сейчас — это "кража" венгерских денег в пользу Украины.

Украинцы просят 1,5 триллиона долларов, среди которых есть и наши деньги.

