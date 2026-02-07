Орбан нагло обвинил ЕС и НАТО в подготовке Европы к "большой войне"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с рядом ничем не подкрепленных заявлений, обвинив руководство Европейского Союза и НАТО в сознательной подготовке Европы к полномасштабной войне.
Главные тезисы
- Орбан обвинил ЕС и НАТО в подготовке Европы к войне до 2030 года.
- Премьер-министр Венгрии выступил с обвинениями на “антивоенном митинге”.
- Виктор Орбан предупреждает о возможных опасностях для Венгрии, связанных с Украиной.
Орбан набросился с обвинениями на ЕС и НАТО
Об этом он сказал, выступая на "антивенном митинге" в городе Сомбатхей.
В ходе своего выступления Орбан объявил, что Брюссель уже разработал "план", согласно которому ЕС вступит в войну до 2030 года.
Он подразумевал парламентские выборы в Венгрии 12 апреля.
Орбан также обвинил ЕС в намерениях заставить всех европейцев воевать в Украине.
Если на территории Украины появится хотя бы один военный ЕС без соглашения с россиянами, это означает, что мы вступили в войну. А руководство ЕС не удовлетворится тем, что только половина союза пойдет на войну, Брюссель будет давить, чтобы все государства-члены приняли участие в войне.
Он также заявил, что самая большая угроза для Венгрии сейчас — это "кража" венгерских денег в пользу Украины.
