Орбан погрожує заблокувати новий семирічний бюджет ЄС
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Орбан погрожує заблокувати новий семирічний бюджет ЄС

Орбан
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Джерело:  Euractiv

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 26 липня, що Будапешт заблокує новий семирічний бюджет Євросоюзу, якщо Брюссель не розморозить усі заморожені для країни кошти.

Головні тези:

  • Орбан загрожує заблокувати новий бюджет ЄС, якщо не розморозять кошти для Угорщини.
  • Виступ угорського лідера також стосувався критики стосунків ЄС з Україною та ризику торгівельної війни з США.
  • Євросоюз призупинив виплату коштів для Угорщини через конфлікт щодо верховенства права в країні.

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Про це Орбан сказав у виступі у літньому університеті в румунському місті Беїле-Тушнад.

Затвердження нового семирічного бюджету вимагає одностайності, і доки ми не отримаємо решту заморожених коштів, нового бюджету ЄС також не буде.

Віктор Орбан 

Віктор Орбан 

Прем'єр-міністр Угорщини

Раніше Європейський Союз призупинив виплату мільярдів євро, призначених для Угорщини, на тлі суперечки щодо дотримання верховенства права в країні.

Зазначається, що Європейська комісія запропонувала бюджет ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро з акцентом на економічній конкурентоспроможності та оборону.

Також під час виступу Орбан розкритикував ЄС за підтримку України та звинуватив Брюссель у планах встановити в Угорщині «проукраїнський та пробрюссельський уряд» на виборах наступного року.

Серед іншого, він звинуватив лідерів ЄС у ризику торгівельної війни з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яку Європа «не може виграти».

Поточне керівництво ЄС завжди буде останнім, хто підписуватиме угоди зі Сполученими Штатами, і завжди найгірші угоди, — додав Орбан, закликаючи до зміни керівництва блоку.

Тим часом лідер угорської опозиції Петер Мадяр у суботу пообіцяв забезпечити отримання всіх заморожених коштів ЄС, якщо його партія «Тиса» переможе на парламентських виборах у 2026 році.

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