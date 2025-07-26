Орбан погрожує заблокувати новий семирічний бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 26 липня, що Будапешт заблокує новий семирічний бюджет Євросоюзу, якщо Брюссель не розморозить усі заморожені для країни кошти.

Орбан шантажує Євросоюз: що відомо

Про це Орбан сказав у виступі у літньому університеті в румунському місті Беїле-Тушнад.

Затвердження нового семирічного бюджету вимагає одностайності, і доки ми не отримаємо решту заморожених коштів, нового бюджету ЄС також не буде. Віктор Орбан Прем'єр-міністр Угорщини

Раніше Європейський Союз призупинив виплату мільярдів євро, призначених для Угорщини, на тлі суперечки щодо дотримання верховенства права в країні.

Зазначається, що Європейська комісія запропонувала бюджет ЄС на 2028-2034 роки у розмірі 2 трильйони євро з акцентом на економічній конкурентоспроможності та оборону. Поширити

Також під час виступу Орбан розкритикував ЄС за підтримку України та звинуватив Брюссель у планах встановити в Угорщині «проукраїнський та пробрюссельський уряд» на виборах наступного року.

Серед іншого, він звинуватив лідерів ЄС у ризику торгівельної війни з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яку Європа «не може виграти».

Поточне керівництво ЄС завжди буде останнім, хто підписуватиме угоди зі Сполученими Штатами, і завжди найгірші угоди, — додав Орбан, закликаючи до зміни керівництва блоку.

Тим часом лідер угорської опозиції Петер Мадяр у суботу пообіцяв забезпечити отримання всіх заморожених коштів ЄС, якщо його партія «Тиса» переможе на парламентських виборах у 2026 році.