Орбан погрожує заблокувати новий семирічний бюджет ЄС

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 26 липня, що Будапешт заблокує новий семирічний бюджет Євросоюзу, якщо Брюссель не розморозить усі заморожені для країни кошти.
Головні тези:
- Орбан загрожує заблокувати новий бюджет ЄС, якщо не розморозять кошти для Угорщини.
- Виступ угорського лідера також стосувався критики стосунків ЄС з Україною та ризику торгівельної війни з США.
- Євросоюз призупинив виплату коштів для Угорщини через конфлікт щодо верховенства права в країні.
Орбан шантажує Євросоюз: що відомо
Про це Орбан сказав у виступі у літньому університеті в румунському місті Беїле-Тушнад.
Раніше Європейський Союз призупинив виплату мільярдів євро, призначених для Угорщини, на тлі суперечки щодо дотримання верховенства права в країні.
Також під час виступу Орбан розкритикував ЄС за підтримку України та звинуватив Брюссель у планах встановити в Угорщині «проукраїнський та пробрюссельський уряд» на виборах наступного року.
Серед іншого, він звинуватив лідерів ЄС у ризику торгівельної війни з адміністрацією президента США Дональда Трампа, яку Європа «не може виграти».
Поточне керівництво ЄС завжди буде останнім, хто підписуватиме угоди зі Сполученими Штатами, і завжди найгірші угоди, — додав Орбан, закликаючи до зміни керівництва блоку.
Тим часом лідер угорської опозиції Петер Мадяр у суботу пообіцяв забезпечити отримання всіх заморожених коштів ЄС, якщо його партія «Тиса» переможе на парламентських виборах у 2026 році.
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