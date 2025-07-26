Орбан угрожает заблокировать новый семилетний бюджет ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 26 июля, что Будапешт заблокирует новый семилетний бюджет Евросоюза, если Брюссель не разморозит все замороженные для страны средства.
Главные тезисы
- Орбан заявил о возможной блокировке нового семилетнего бюджета ЕС в случае неразмороженных средств для Венгрии.
- Конфликт между Будапештом и Брюсселем связан с проблемой верховенства права в стране.
- Венгерский лидер также высказал критику по поводу отношений ЕС с Украиной и возможной торговой войны с США.
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Об этом Орбан сказал в выступлении в летнем университете в румынском городе Беилле-Тушнаде.
Ранее Европейский Союз приостановил выплату миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, на фоне спора по соблюдению верховенства права в стране.
Также во время выступления Орбан подверг критике ЕС за поддержку Украины и обвинил Брюссель в планах установить в Венгрии «проукраинское и пробрюссельское правительство» на выборах следующего года.
Среди прочего он обвинил лидеров ЕС в риске торговой войны с администрацией президента США Дональда Трампа, которую Европа «не может выиграть».
Текущее руководство ЕС всегда будет последним, кто будет подписывать соглашения с Соединенными Штатами, и всегда самые плохие соглашения, — добавил Орбан, призывая к смене руководства блока.
Тем временем лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр в субботу пообещал обеспечить получение всех замороженных средств ЕС, если его партия Тиса победит на парламентских выборах в 2026 году.
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