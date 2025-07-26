Орбан угрожает заблокировать новый семилетний бюджет ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 26 июля, что Будапешт заблокирует новый семилетний бюджет Евросоюза, если Брюссель не разморозит все замороженные для страны средства.

Орбан шантажирует Евросоюз: что известно

Об этом Орбан сказал в выступлении в летнем университете в румынском городе Беилле-Тушнаде.

Утверждение нового семилетнего бюджета требует единодушия, и пока мы не получим оставшиеся замороженные средства, нового бюджета ЕС также не будет. Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

Ранее Европейский Союз приостановил выплату миллиардов евро, предназначенных для Венгрии, на фоне спора по соблюдению верховенства права в стране.

Отмечается, что Европейская комиссия предложила бюджет ЕС на 2028-2034 годы в размере 2 триллиона евро с акцентом на экономическую конкурентоспособность и оборону. Поделиться

Также во время выступления Орбан подверг критике ЕС за поддержку Украины и обвинил Брюссель в планах установить в Венгрии «проукраинское и пробрюссельское правительство» на выборах следующего года.

Среди прочего он обвинил лидеров ЕС в риске торговой войны с администрацией президента США Дональда Трампа, которую Европа «не может выиграть».

Текущее руководство ЕС всегда будет последним, кто будет подписывать соглашения с Соединенными Штатами, и всегда самые плохие соглашения, — добавил Орбан, призывая к смене руководства блока.

Тем временем лидер венгерской оппозиции Петер Мадяр в субботу пообещал обеспечить получение всех замороженных средств ЕС, если его партия Тиса победит на парламентских выборах в 2026 году.