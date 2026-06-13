"Ормузька протока буде відкрита для всіх!". Трамп заінтригував домовленостями з Іраном

Трамп заінтригував домовленостями з Іраном

Про це він написав у TruthSocial.

Угода Барака Хусейна Обами з Іраном була легкою, красивою та гладкою дорогою до ядерної зброї, яку Іран мав би вже шість років тому і давно б використав. Моя угода з Іраном — повна протилежність: СТІНА НА ШЛЯХУ ДО ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ! Насправді вони більше не хочуть ядерної зброї і не матимуть її — ані через купівлю, ані через розробку, ані через будь-яку іншу форму придбання. Дональд Трамп Президент США

За його словами, угоду мають підписати завтра, і одразу після її підписання, як стверджує глава Білого дому, “Ормузька протока буде відкрита для всіх”.

Трамп стверджує, що його відносини з Іраном зовсім інші й набагато кращі, ніж у попередніх адміністрацій. Президент США каже, що жодних грошей Ірану передано не буде. Поширити

Більш того, за словами Трампа, у належний час, “коли все заспокоїться”, США зайдуть й заберуть “ядерний пил”, похований глибоко під горами, а потім знищать його.