"Ормузька протока буде відкрита для всіх!". Трамп заінтригував домовленостями з Іраном

Президент США Дональд Трамп анонсував на 14 червня підписання мирної угоди з Іраном і відкриття Ормузької протоки.
Головні тези:
- Трамп анонсував підписання мирної угоди з Іраном та відкриття Ормузької протоки.
- Президент розповів, що нова угода заборонить Ірану розвиток ядерної зброї.
Трамп заінтригував домовленостями з Іраном
Про це він написав у TruthSocial.
За його словами, угоду мають підписати завтра, і одразу після її підписання, як стверджує глава Білого дому, “Ормузька протока буде відкрита для всіх”.
Більш того, за словами Трампа, у належний час, “коли все заспокоїться”, США зайдуть й заберуть “ядерний пил”, похований глибоко під горами, а потім знищать його.
Ми з нетерпінням очікуємо на співпрацю з Іраном і всім Близьким Сходом у далекій перспективі. Сподіваємося, що весь цей процес відбудеться швидко, легко й гладко. Якщо ж ні — у нас є крайня альтернатива, яку, сподіваюся, більше ніколи не доведеться застосовувати!
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