"Ормузский пролив будет открыт для всех!". Трамп заинтриговал договоренностями с Ираном

Президент США Дональд Трамп анонсировал на 14 июня подписание мирного соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива.
Главные тезисы
- Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном, запрещающего развитие ядерного оружия.
- Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива для всех.
Трамп заинтриговал договоренностями с Ираном
Об этом он написал в Truth Social.
По его словам, соглашение должны подписать завтра, и сразу после его подписания, как утверждает глава Белого дома, "Ормузский пролив будет открыт для всех".
Более того, по словам Трампа, в должное время, когда все успокоится, США зайдут и заберут ядерную пыль, погребенную глубоко под горами, а затем уничтожат ее.
Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с Ираном и всем Ближним Востоком в далекой перспективе. Надеемся, что весь этот процесс состоится быстро, легко и гладко. Если нет — у нас есть крайняя альтернатива, которую, надеюсь, больше никогда не придется применять!
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