"Ормузский пролив будет открыт для всех!". Трамп заинтриговал договоренностями с Ираном
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Политика
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"Ормузский пролив будет открыт для всех!". Трамп заинтриговал договоренностями с Ираном

Donald Trump
Трамп
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Президент США Дональд Трамп анонсировал на 14 июня подписание мирного соглашения с Ираном и открытие Ормузского пролива.

Главные тезисы

  • Трамп анонсировал подписание мирного соглашения с Ираном, запрещающего развитие ядерного оружия.
  • Соглашение предусматривает открытие Ормузского пролива для всех.

Трамп заинтриговал договоренностями с Ираном

Об этом он написал в Truth Social.

Соглашение Барака Хусейна Обамы с Ираном было легким, красивым и гладким путем к ядерному оружию, которое Иран имел бы уже шесть лет назад и давно бы использовал. Мое соглашение с Ираном — полная противоположность: СТЕНА НА ПУТИ К ЯДЕРНОМУ ОРУЖИЮ! На самом деле, они больше не хотят ядерного оружия и не будут иметь его — ни через покупку, ни через разработку, ни через любую другую форму приобретения.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, соглашение должны подписать завтра, и сразу после его подписания, как утверждает глава Белого дома, "Ормузский пролив будет открыт для всех".

Трамп утверждает, что его отношения с Ираном совсем другие и гораздо лучше, чем у предыдущих администраций. Президент США говорит, что никаких денег Ирану передано не будет.

Более того, по словам Трампа, в должное время, когда все успокоится, США зайдут и заберут ядерную пыль, погребенную глубоко под горами, а затем уничтожат ее.

Мы с нетерпением ожидаем сотрудничества с Ираном и всем Ближним Востоком в далекой перспективе. Надеемся, что весь этот процесс состоится быстро, легко и гладко. Если нет — у нас есть крайняя альтернатива, которую, надеюсь, больше никогда не придется применять!

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