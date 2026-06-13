"Ормузский пролив будет открыт для всех!". Трамп заинтриговал договоренностями с Ираном

Трамп заинтриговал договоренностями с Ираном

Об этом он написал в Truth Social.

Соглашение Барака Хусейна Обамы с Ираном было легким, красивым и гладким путем к ядерному оружию, которое Иран имел бы уже шесть лет назад и давно бы использовал. Мое соглашение с Ираном — полная противоположность: СТЕНА НА ПУТИ К ЯДЕРНОМУ ОРУЖИЮ! На самом деле, они больше не хотят ядерного оружия и не будут иметь его — ни через покупку, ни через разработку, ни через любую другую форму приобретения. Дональд Трамп Президент США

По его словам, соглашение должны подписать завтра, и сразу после его подписания, как утверждает глава Белого дома, "Ормузский пролив будет открыт для всех".

Трамп утверждает, что его отношения с Ираном совсем другие и гораздо лучше, чем у предыдущих администраций. Президент США говорит, что никаких денег Ирану передано не будет. Поделиться

Более того, по словам Трампа, в должное время, когда все успокоится, США зайдут и заберут ядерную пыль, погребенную глубоко под горами, а затем уничтожат ее.